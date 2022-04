Han har lovet å forklare seg nærmere når det britiske Underhuset samles igjen etter påske. Men så langt nekter den britiske statsministeren å trekke seg som følge av boten han har fått for ulovlig festing.

Lovbruddet skjedde på bursdagen hans den 19. juni 2020. Den morgenen ledet han åtte møter før han dro på skolebesøk. På ett av møtene ble britenes videre Covid-strategi lagt.

Da han kom tilbake til Downing Street, ventet en kortvarig feiring stelt i stand av kona i det samme rommet som koronareglene var blitt til. Regler både han, finansministeren og kona brøt akkurat da.

Politiet bøtela dem denne uka for å ha deltatt i det ulovlige selskapet.

Til sammen cirka 50 personer i statsministerens krets har fått bøter for ulovlige fester, og Boris Johnson er den første sittende britiske statsminister som er tatt i å bryte loven.

Selv nekter han å gå av. Men kan han bli sittende?

Fire ting som taler for at han må gå:

Flere bøter venter

Politiet etterforsker ytterligere fem samlinger Boris Johnson skal ha vært med på. Det kan komme flere bøter hans vei. Det innrømmet han selv da han beklaget hendelsen som ledet til den første boten.

Han sa også at det ikke falt ham inn at han var med på noe ulovlig på bursdagen for to år siden, men innrømmet at folk bør kunne forvente seg mer av ham.

Han går derimot ikke av som partileder og statsminister. Ikke nå. Nå er det viktigst å lede landet videre gjennom dets mange utfordringer, mener han. Det vil vise seg om argumentasjonen holder gjennom det som kan bli fem bøter til.

Kritisk regjeringsrapport offentliggjøres

Den høytstående byråkraten Sue Gray har også gått gjennom samlingene i Downing Street. Hennes rapport er trolig knusende. Et utdrag ble offentliggjort da granskingen var ferdig, men mesteparten ble holdt tilbake i påvente av politiets etterforskning.

Utdraget pekte på manglende ledelse og en ukultur ved statsministerens kontor. Det kan komme mer krutt i den endelige rapporten. Den kan vippe flere konservative parlamentarikere over til å kreve mistillit mot statsministeren.

Løgn kan være politisk verre enn lovbrudd

Opposisjonen mener Boris Johnson har løyet for parlamentet gjentatte ganger, i tillegg til å ha brutt loven. Det kan være vel så alvorlig for statsministeren som noen få hundrelapper i bot.

Opposisjonsleder Keir Starmer mener statsminister Boris Johnson bør gå av. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Hvis det blir slått fast at han har brutt reglene for parlamentarisk oppførsel, skal han i teorien gå av. Men ifølge The Guardian er det bare statsministeren selv som kan be om en vurdering av om noen har ført parlamentet bak lyset, og spørsmålet er om han kommer til å gjøre det når han kjenner til hvilken risiko det har for ham selv.

Torsdag sa Boris Johnson at han til uka skal forklare overfor parlamentet hvorfor han ved to anledninger har sagt at alle regler ble fulgt, og hvorfor han mener det ikke var bevisst løgn. Så får vi se om han klarer å dempe noe av kritikken.

Lav oppslutning ved lokalvalget i mai

Oppslutningen om Det konservative partiet har gått ned etter «partygate»-avsløringene. Den 5. mai er det lokalvalg i Storbritannia. Det blir sett på som en målestokk for hvor svekket regjeringspartiet er.

Hvis Toryene taper betydelig, kommer mange til å skylde på de ulovlige festene i Downing Street og statsministerens dømmekraft.

Nå skal det sies at Storbritannia står midt oppi flere kriser som kan komme til å ramme et regjeringsparti i et valg, men denne saken er definitivt en av dem.

Hvis partiet gjør det dårlig i valget, må det holdes et mistillitsvotum over statsministeren, krever Boris Johnsons partifelle Tobias Ellwood.

Fire ting som taler for at han blir sittende:

Momentum har passert

Boris Johnson overlevde den første politiske stormen rundt avsløringene av samlingene i Downing Street. Og nå er alle pandemitiltak opphevet. Selv om smitten fortsatt er høy, virker pandemien mindre inn på folks dagligliv enn tidligere.

Sjokket og indignasjonen kan ha lagt seg, noe som kan føre til at folk anser de ulovlige sammenkomstene som mindre alvorlige.

Krigen i Ukraina

Den samme effekten kan en krig i Europa ha. Russlands angrep på Ukraina kom på et beleilig tidspunkt for Johnson. Han fikk anledning til å være en synlig aktør på den internasjonale scene.

Boris Johnson besøkte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv 9. april. Foto: STRINGER / AFP

Han har vist ledelse i en krisesituasjon og det kan ha blitt lettere å se på ham som en statsmann heller enn en løgner og lovbryter. Med en pågående krig som kontekst kan ulovlige fester fremstå som bagateller.

I tillegg er det de som mener at det er en risiko å bytte statsminister mens det pågår en krig. Da er stabilitet viktigere enn noe annet.

Manglende arvtaker

Det står ingen arvtaker klar til å ta Boris Johnsons plass i Det konservative partiet. Rishi Sunak, som ble ansett som den mest sannsynlige arveprinsen, er selv bøtelagt for den samme festen som statsministeren.

Finansminister Sunak har dessuten den siste uka måtte svare for avsløringer om at hans superrike indiske kone ikke skatter til Storbritannia av formuen sin og at han selv har hatt oppholdstillatelse i USA mens han har politisk verv i Storbritannia.

Både statsministeren om finansminister Rishi Sunak er bøtelagt for brudd på koronareglene. Foto: DANIEL LEAL / AFP

Avsløringene blir av mange tolket som et tegn på at hans politiske dømmekraft ikke er sterk nok til at han kan bli partileder og statsminister.

Komplisert å felle en statsminister

Det politiske systemet gjør at det er vanskelig å felle en partileder og statsminister som ikke selv går av. 54 av hans partifeller i parlamentet må kreve et mistillitsvotum.

Det er uklart hvor mange som hadde levert inn et slikt krav før krigen brøt ut i Ukraina. Etter krigsutbruddet har et par av dem trukket sine krav tilbake. De ønsker ikke et statsministerskifte mens Europa er i krig.

Men etter at det ble slått fast denne uka at Boris Johnson har brutt loven og er ilagt bot for ulovlig festing, har et par konservative parlamentarikere bekreftet at de har levert inn sine krav til et mistillitsvotum.

Men selv om antallet når de 54 som er påkrevd, skal også et slikt votum ende med flertall for å kaste Johnson som partileder og statsminister. Den konklusjonen er ikke gitt når det mangler gode alternativer og Boris Johnson har rykte på seg å være en god stemmesanker. De må rett og slett veie fordelene som kommer med Johnson opp mot ulempene som hefter ved ham.

Stormen fortsetter

Den politiske stormen er langt fra over. Den kan komme til å vare i ukevis, og i hvert fall frem til over lokalvalget 5. mai.

Men politikk er som kjent dynamikk. Ingenting er avgjort før det er avgjort.