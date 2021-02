Slår på panner og gryter for å demonstrere mot kupp

– Dere i utlandet lurer kanskje på hvorfor vi ikke er ute og protesterer i gatene, spør Min på Messenger.

Han ønsker kun å bli omtalt som «Min» av frykt for konsekvenser for seg selv og familien.

– Det er viktig at verden ikke mistolker stillheten i gatene våre som et tegn på at vi i Myanmar støtter militærkuppet, skriver 18-åringen til NRK.

Vanligvis poster han bilder av matretter og glimt fra hverdagslivet som en tenåring i Myanmar. Nå er profilen hans full av demokratiske slagord og hashtags som #savemyanmar , #saynotodictatorship og #civil_disobedience.

– Vi kan ikke gå ut i gatene. For det gir militæret en grunn til å erklære anarki og bruke det som en grunn til å beholde makta. Så vi må finne andre måter å demonstrere på, forteller Min.

– Vi skal ikke forlate husene våre. Vi skal lage så mye bråk vi kan hjemmefra, skriver Min. Du trenger javascript for å se video. – Vi skal ikke forlate husene våre. Vi skal lage så mye bråk vi kan hjemmefra, skriver Min.

Skal skremme vekk onde ånder

Tirsdag kveld kunne man dermed høre folk i flere byer i Myanmar slå på gryter og lokk for å markere en protest mot kuppet.

– Tradisjonelt er dette noe som blir gjort for å skremme vekk onde ånder. I vårt tilfellet er det militæret som er monstrene, skriver Min.

Folk ropte også ut sine protester og ønsket Aung San Suu Kyi god helse og lykke til, melder nyhetsbyrået AP.

Leger streiker i protest

Leger og sykepleiere på 70 sykehus i 30 byer streiker i protest mot den militære maktovertakelsen.

Bak initiativet til sykehusstreiken står en nydannet gruppe som kaller seg «Myanmars sivile ulydighetsbevegelse».

Sykehusansatte har festet røde bånd på uniformene sine for å markere protesten. Foto: Ye Aung Thu / AFP

I en uttalelse fra gruppen heter det at de militære setter sine egne interesser foran en befolkning som er sårbar på grunn av koronaviruset.

– Vi nekter å motta ordre fra et ulovlig militærregime som viser at det ikke vil ta noen hensyn til fattige pasienter, skriver gruppen.

Leger gir nå pasienter behandling hjemme hos seg selv, skriver avisen The Guardian.

– Vi vil ikke gi oss før den valgte regjeringen er tilbake, sier Kyaw som er kirurg ved et sykehus i Yangon.

Helsepersonell har skrevet budskapet tydelig på ryggen. De støtter ikke militært kupp i Myanmar. Foto: Privat

Sosiale medier er full av støtteerklæringer og motstand mot militærkuppet. Foto: Privat

Suu Kyi: – Ikke gå ut i gatene

Etter mandagens kupp i Myanmar innførte militæret portforbud fra klokken 20 til 6.

Samme dag sendte Aung San Suu Kyi og partiledelsen ut et offentlig brev. Her oppfordret de borgerne til «fredelig motstandskamp».

Suu Kyi frarådet folk å ta til gatene, både av smittevernhensyn, og av frykt for hva det militære da kan gjøre.

Tirsdag kveld sto denne kvinnen og slå løs med en pinne på en arbeidsmaskin. Det var hennes måte å protestere mot kuppet. Du trenger javascript for å se video. Tirsdag kveld sto denne kvinnen og slå løs med en pinne på en arbeidsmaskin. Det var hennes måte å protestere mot kuppet.

Derfor har unge aktivister som Min holdt seg hjemme og tydd til det ungdommene kan best, nemlig sosiale medier.

Selv om mobilnettet har vært nede i store deler av landet, har mange i landet fortsatt internettforbindelser som funker.

Det blir jobbet bevisst for å spre hashtags for å fremme kampen. Flere Facebook-grupper er opprettet for å samle folket til å aksjonere på sosiale medier.

– Vi skal ikke forlate husene våre. Vi skal lage så mye bråk vi kan hjemmefra og bruke stemmene våre på sosiale medier, skriver Min.

Men 18-åringen samtidig frykter konsekvensene som kan komme.

– Jeg er veldig usikker på hvordan dette vil ende. Vi vet ikke om militæret kommer til å følge noen lover eller spilleregler. Jeg har hørt at de har truet med å arrestere folk som poster på sosiale medier også, skriver Min.