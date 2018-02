Slaget om appelsinene er i gang

Flere hundre tonn appelsiner går med og mange får fruktskader hvert år når «Slaget om appelsinene» markerer starten på byens karneval.

Krigen har lange tradisjoner

Det er mange teorier om hvordan festivalen har oppstått. En av dem går ut på at møllerens datter nektet å godta at hertugen hadde rett til å tilbringe en natt med alle nygifte kvinner, og hugget hodet av ham. De som kaster appelsiner symboliserer i dag de revolusjonære, mens de forskjellige ekvipasjene representerer hertugens vakter.

Tilskuere som ikke har på seg røde hatter eller luer er ikke med på slaget og får derfor ikke lov til å kaste appelsiner.

Mange skades

De som deltar i krigen kaster appelsinene så hardt at mange blir skadet, og bare i løpet av søndagen, fikk 180 mennesker skader etter ublide møter med frukten. En innbygger forteller at for to år siden mistet en venn av ham synet på ett øye etter å ha fått direkte treff av en appelsin.

Importerer tonnevis med appelsiner

Tidligere ble det brukt bønner eller annen frukt i feiringen, senere ble appelsiner tatt i bruk for å symbolisere hertugens avkappede hode.

Appelsiner dyrkes ikke i områder der byen ligger, så alt må importeres fra Sicilia, noe som er kostbart. Hvert år kastes flere hundre tonn appelsiner i løpet av dagene krigen foregår.