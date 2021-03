Skyting på supermarked i Colorado

Det er mange politibiler på stedet utenfor butikken King Soopers. TV-bilder fra stedet viste en mann i bare undertøyet som blir ført bort av politiet. Han hadde blod rennende nedover benet og var påsatt håndjern. Han ble kjørt vekk fra stedet i sykebil.

En mann som var i butikken sa til TV-stasjonen ABC News at han hørte et stort smell, så ett til. Da det smalt for tredje gang, begynte alle å løpe, sa mannen.

Vitner har fortalt til nyhetsbyrået Associated Press at de så flere mennesker ligge på bakken på parkeringsplassen utenfor butikken og også inne i butikken, men det er ikke bekreftet at noen er døde eller skadde.

TV-bilder fra stedet viser at noen av vinduene i butikken er ødelagt. Bilder viser en rekke politikjøretøy og mange politifolk utenfor bygningen. Minst tre helikoptre har landet på taket av bygningen der supermarkedet ligger.

