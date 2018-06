Det melder nyhetsbyrået AP.

Hendelsen skjedde natt til søndag 02:45 lokal tid under en 24 timers kulturfestival i byen Trenton, New Jersey.

Én 33 år gammel mann, som er blant de to mistentke, skal være død. 20 personer, inkludert et barn, ble skadet under skytingen. En 13 år gammel gutt og tre andre personer er i kritisk tilstand.

Kulturfestivalen går under navnet «Art All Night Trenton 2018».

Ifølge myndighetene var 1.000 personer i området der skytingen startet.