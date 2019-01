Skyting og eksplosjon ved et luksushotell i Nairobi

Et annet øyenvitne som er i nabobygningen forteller det samme til Reuters: at et hotell- og kontorkompleks i Nairobi trolig er under angrep.

Det meldes om massiv skyting, og det har vært hørt minst to eksplosjoner.

Bildene fra en lokal tv-stasjon viser flammer og svart røyk som stiger opp fra hotellområdet til femstjernershotellet Dusit D2. Bildene viser også biler som står i full fyr.

Væpnede sikkerhetsstyrker evakuerer fortløpende personer ut av bygningen Enkelte av dem som geleides ut, er tydelig såret.

Politiet sier til nyhetsbyrået Reuters at det kan dreie seg om væpnet ran. Det er blant annet en bank i den store bygningen. Politiet utelukker likevel ikke et terrorrelatert angrep.

Hørte smellet kilometer unna

– Det var en bombeeksplosjon, sier en tredje person på telefon til en reporter fra nyhetsbyrået AFP som er utenfor bygningen. Personen jobber på ett av kontorene som ligger i kontordelen av komplekset og befinner seg fortsatt på innsiden.

Kontoret til AFP ligger noen få kilometer unna, og de ansatte kunne det høye smellet.

– Jeg hørte først skudd. Deretter så jeg personer som løp ut av bygningen med hendene hevet over hodet. Noen søkte tilflukt i banken, for å redde livet, sier en kvinne ansatt i en bankfilial like ved hotellet.

Kan dreie seg om ran

Politiet opplyser at deler av området rundt gaten Riverside Drive, som ligger sentralt i den kenyanske hovedstaden, er sperret av. Store politimannskaper er på plass, det samme er ambulanser, brannbiler og sikkerhetsstyrker. Over bygningen svever politihelikopter.

Studenter ved et nærliggende universitet er også brakt i sikkerhet.