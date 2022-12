Den franske TV-kanalen BFM TV melder ifølge Reuters at politiet har pågrepet en mistenkt gjerningsperson. AFP skriver to er drept og fire skadd etter skytingen, og siterer byens påtalemyndighet.

På Twitter melder politiet i Paris at en politiaksjon er pågående i rue d'Enghien i byens 10. arrondissement, og ber folk holde seg unna området.

Ifølge avisen Le Parisien fant skytingen sted ved et kurdisk kultursenter. Tilstanden til to av de skadde skal være kritisk.

Avisen skriver videre at det brøt ut full panikk i gaten da skuddene falt, og at den mistenkte gjerningspersonen er en 69 år gammel mann. Politiet skal ha fått tak i skytevåpenet han brukte under pågripelsen.

Et vitne, en butikkeier i området, forteller til AFP at han hørte sju eller åtte skudd.

– Det var total panikk, vi låste oss inne, sier han.

Motivet bak skytingen er foreløpig ikke kjent.