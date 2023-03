Skyting i Hamburg – flere skal være døde

Politiet i Hamburg bekrefter på Twitter at det dreier seg om flere døde, og flere er alvorlig skadet.

Nettstedet RTL skriver at seks mennesker er døde og at flere er skadde. Blant de skadde skal to være alvorlig skadd.

Bild.de skriver at sju er døde og minst åtte skadd. Focus Online skriver at brannvesenet melder om seks døde.

Dette er foreløpig ubekreftede meldinger. Bakgrunnen for skytingen er uklar.

Skudd mot meninghet

Hendelsen skal ha funnet sted i bydelen Alsterdorf som ligger nord i byen.

Ifølge RTL er det skutt mot et forsamlingslokale som tilhører Jehovas vitner.

Politiet har sperret av et stort område rundt gaten Deelböge der skytingen skal ha skjedd.

Jakter på gjerningsmenn

Ifølge Focus Online er gjerningsmannen eller mennene på frifot. Store politistyrker leter nå etter den eller de som sto bak skytingen.

Foto: Jonas Walzberg / DPA

Ifølge Hamburger Morgenpost er flere leger på åstedet for å drive førstehjelp. Flere får behandling ute på gata.

Store politistyrker, ambulanser og brannvesen er på stedet.

Åstedet skal ifølge Wetterauer Zeitung og Allgemeine Zeitung være et senter for menigheten Jehovas vitner.

Melding om skuddene skal ha nådd nødetatene rundt klokka 21 da nødsentralen fikk flere anrop som fortalte om skyting.

Foto: Jonas Walzberg / DPA

Sendte ut nød-SMS

Flere sykehus i området er satt i alarmberedskap.

Beboere i området skal ha fått SMS-varsel om «ekstrem fare». De blir bedt om ikke å forlate leilighetene sine.