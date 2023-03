Skyting i Hamburg

Politiet i Hamburg bekrefter på Twitter at det dreier seg om flere døde, og flere er alvorlig skadet.

Nettstedet RTL skriver at seks mennesker er døde og at flere er skadde. Blant de skadde skal to være alvorlig skadd.

RTL skriver også at gjerningsmannen kan være blant de døde.

Bild.de skriver at sju er døde og minst åtte skadd. Focus Online skriver at brannvesenet melder om seks døde. Dette er foreløpig ubekreftede meldinger.

Et stort område rundt åstedet er sperret av. Foto: Jonas Walzberg / DPA

Skudd mot Jehovas vitner-menighet

Hendelsen har funnet sted i bydelen Alsterdorf som ligger nord i byen, ved 21-tiden torsdag kveld.

Ifølge tysk politi er det skutt mot et forsamlingslokale som tilhører Jehovas vitner. Menigheten skal disponere hele den aktuelle bygningen.

Et stort antall mennesker er skutt ved et forsamlingslokale tilhørende Jehovas vitner i Hamburg. Foto: Jonas Walzberg / AP

Tror gjerningsmannen kan være blant de drepte

Da politiet kom til stedet skal de ha hørt et skudd fra en av de øverste etasjene i bygningen.

Overfor RTL bekrefter politiet at de fant en person i øvre del av bygningen.

Det er foreløpig ikke tegn på at en gjerningsmann fortsatt er på flukt. Nødetatene oppgir at det er mer sannsynlig å anta at skytteren er blant de omkomne, skriver RTL.

Politiet har sperret av et stort område rundt gaten Deelböge der skytingen skal ha skjedd.

Advarte beboere i nød-SMS

Flere sykehus i området er satt i alarmberedskap.

Beboere i området fikk kort tid etter skytingen SMS-varsel fra myndighetene om «ekstrem fare». De blir bedt om ikke å forlate leilighetene sine.

I meldingen skriver politiet til beboerne: «Søk snarest dekning i en bygning», og «Ring oss bare i ytterste nødsfall, slik at telefonkapasiteten ikke bryter sammen».

Tungt bevæpnet politi i området der skytingen skjedde. Foto: Jonas Walzberg / AP

På det tidspunktet da SMS-en ble sendt ut, var det uklart om en eller flere gjerningsmenn var på flukt.

Motivet for skytingen er ikke kjent, opplyser politiet.

De ber om at folk ikke sprer ubekreftede meldinger eller rykter, eller spekulerer rundt motivet.

Skytingen skal ha rammet et forsamlingslokale tilhørende Jehovas vitner. Foto: Jonas Walzberg / DPA

Nær Sjømannskirken

Anna Lina Gundersen som arbeider i den norske sjømannskirken i Hamburg er oppskaket over skytingen.

– Dette er helt rystende. Det skjer bare 20 minutter unna Sjømannskirken, forteller Gundersen til NRK. Hun er diakonal medarbeider ved Sjømannskirken.

Hun forteller at hun har liten oversikt over det som skjer, men følger med på nyhetene.

Tungt bevæpnet politi gjennomsøker området. Foto: Jonas Walzberg / DPA

Melding om skuddene skal ha nådd nødetatene rett etter klokka 21 da nødsentralen fikk flere anrop som fortalte om skyting. En beboer forteller at det lød «som fyrverkeri».