Skyter raketter mot Tel Aviv – traff buss

Både Hamas og gruppen Islamsk hellig krig varslet hevnangrep etter at en boligblokk på 13 etasjer kollapset i Gaza etter et israelsk luftangrep tirsdag ettermiddag.

Beboerne hadde blitt bedt om å evakuere før angrepet, ifølge vitner.

Hamas hevder at de har avfyrt rundt 130 raketter mot Tel Aviv. Luftvernsirener i byen advarte mot angrep tirsdag kveld. Flytrafikken ble en stund stanset, men er nå i gang igjen.

En buss ble truffet av en rakett i Holon rett sør for Tel Aviv. Ifølge israelske medier ble tre personer lettere såret, blant dem et fem år gammelt barn.

Bilder på sosiale medier viser en brennende buss i Holon rett sør for Tel Aviv. Foto: Twitter

Minst en person skal være drept i rakettangrepene mot Israel. Israelsk politi bekrefter at den drepte er en kvinne i 50-årene.

26 personer får behandling på sykehus etter angrepene, ifølge nettavisa Ynet.

Hun er det tredje israelske dødsofferet i tirsdagens rakettangrep fra Hamas mot israelske mål.

ANGREP: Den 13 etasjer høye boligblokka i Gaza raste sammen etter et luftangrep tirsdag. Se direktebilder fra Gaza. Du trenger javascript for å se video. ANGREP: Den 13 etasjer høye boligblokka i Gaza raste sammen etter et luftangrep tirsdag. Se direktebilder fra Gaza.

– Bygninger vil fortsette å smuldre i Gaza

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa i en TV-tale sent tirsdag kveld at de palestinske gruppene Hamas og Islamsk jihad vil måtte betale en høy pris for sine handlinger. Han sier også at operasjonen i Gaza vil vare en stund fremover.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Reuven Castro / AP

Landets forsvarsminister sier at bygninger vil fortsette å smuldre i Gaza.

USA ber partene besinne seg

USA oppfordrer både Israel og palestinerne til å unngå sivile tap etter at de to partene har angrepet hverandre en rekke ganger det siste døgnet.

– Israel har rett til å forsvare seg. Samtidig er det beklagelig at sivile liv går tapt. Vi ber om at det må stanse, sier Ned Price, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.

– Provokasjonene vi har sett, har ført til svært beklagelige dødsfall, sier han videre.

Også FNs generalsekretær António krever at Israel og Hamas straks lar våpnene hvile.

FNs generalsekretær António Guterres er dypt bekymret over opptrappingen i konflikten mellom Israel og palestinerne. Foto: Pool / Reuters

Guterres ber israelske sikkerhetsstyrker «vise maksimal tilbakeholdenhet» i sin maktbruk, og han kaller samtidig Hamas-angrepene mot israelske befolkningssentre for «uakseptable».

– Denne voldsspiralen må øyeblikkelig brytes, lyder budskapet fra Guterres.

UTBRENT: En buss i Holon rett sør for Tel Aviv skal ha blitt truffet av en rakett. Bussen er utbrent. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

To kvinner drept i rakettangrep

Etter rakettangrep mellom Israel og Hamas skal minst 28 palestinere og to israelere ha blitt drept, minst ti av dem skal være barn, ifølge The Guardian.

Flere enn 700 palestinere ble såret i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker i Jerusalem og på Vestbredden.

Tidligere tirsdag ble to kvinner drept i to separate rakettangrep mot Ashkelon i det sørlige Israel tirsdag. Ifølge Times of Israel traff rakettene to bolighus.

Tirsdag ble to kvinner fra Israel ble registrert døde som følge av angrepet, og flere skal være skadd. Ifølge israelske medier var den ene av de døde en 80 år gammel kvinne.