Skytedrama gir USAs våpenlobby argumenter for mer bevæpning

Søndags-gudstjenesten i en kirke i White Settlement i Texas kunne ha endt i masseslakt da en mann dro fram et skytevåpen.

Han rakk kun å drepe to menighetsmedlemmer før to av menighetens sikkerhetsvakter fikk skutt og drept ham.

Verre gikk det tilbake i 2017 i en annen kirke, First Baptist Church i Sutherland Springs i Texas. Der hadde ingen av de gode kirkegjengerne tatt med seg våpen på gudstjenesten. Dermed klarte en ung mann helt uhildet å åpne ild mot forsamlingen og drepe 26 mennesker.

Hendelsen førte til at statsadvokaten i Texas, Ken Paxton, uttalte at «med mindre en kirke forbyr det å bære håndvåpen på sin eiendom, kan en lisensinnehaver ta med seg pistol i kirken, slik loven tillater.»

Paxtons uttalelse banet vei for en lovendring som gjorde det mulig for kirker i delstaten å ha egne bevæpnede sikkerhetsvakter.

Styrker våpenlobbyens argumenter

Den seneste hendelsen i Texas gir ny styrke til argumentene fra den amerikanske våpenlobbyen: Dersom flere bra, lovlydige borgere hadde båret våpen, så ville man unngått slike masseskytinger.

National Rifle Association (NRA) skriver på Twitter om hendelsen at lovlydige borgere fikk stanset våpendesperadoen innen tre sekunder, og at dette var mulig på grunn av lovendringen i Texas i 2017.

Også president Donald Trump hyller våpenlovene i Texas.

– Det var over på seks sekunder takket være de modige kirkegjengerne som beskyttet 242 andre. Liv ble reddet takket være disse heltene og lovene i Texas som gir dem lov til å være bevæpnet, skrev presidenten.

– To av menighetens medlemmer som er frivillige sikkerhetsvakter i kirken trakk våpen og fikk tatt ut drapsmannen umiddelbart. Slik sparte de utallige liv, sa viseguvernør Dan Patrick, ifølge NBC.

Slik reagerte Fox News' politiske kommentator Katie Pavlich på Demokratenes tidligere presidentkandidaten Beto O’Rourkes krav om strengere våpenlover etter skytingen: «En lovlydig borger med våpen stoppet drapsmannen innen sekunder og hindret ytterligere drap. Han er en helt. Du er en idiot.»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sjeldent at drap er selvforsvar

Men for våpenkontrollgrupper i USA holder ikke argumentasjonen. Newtown Action, som ble dannet etter skoleskytingen på Sandy Hook barneskole i 2012, påpeker at kirkegjengeren som skjøt gjerningsmannen var tidligere FBI-agent.

Et annet poeng som trekkes fram til forsvar for strengere våpenlover er det faktum at kun 4 prosent av alle drap med skytevåpen i USA har vært selvforsvar.

1539 drepte med skytevåpen i selvforsvar av totalt 39.257 skytevåpendrepte i 2019, ifølge Gun Violence Archive.

West Freeway Church i White Settlement, Texas. Foto: Stewart F. House / AFP

Rekordmange massedrap i USA

Aldri før er det registrert så mange massedrap som i året vi nå legger bak oss. En database laget av Associated Press (Ap), USA Today and Northeastern University har registrert 41 massedrap med til sammen 211 drepte. I 33 av dem var skytevåpen involvert.

Massedrap defineres som hendelser der minst fire mennesker, ekskludert gjerningspersonen, blir drept.

Blant de dødeligste i året som har gått var massedrapet i Virginia Beach der 12 personer ble drept, og på et kjøpesenter i El Paso i august der 22 ble drept.

Mens 2019 troner på toppen som året med flest antall massedrap, så ble flest personer drept til sammen i massedrap i 2017.

Masseskytingen på en festival i Las Vegas endte med 59 drepte og presset tallet opp i til sammen 224 drepte det året.