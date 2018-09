Skyskrapervinduer blåst ut i Hongkong – fisk svømmer i gatene

Over 200 personer er rapportert skadet etter at tyfonen Mangkhut traff Hongkong midt på dagen lokal tid.

Store mengder regn pisket ned i folketomme gater mens vindkastene var oppe i 230 kilometer i timen. Både fastboende og besøkende hadde fått klar beskjed om å holde seg innendørs.

Fakta om tyfonen Mangkhut Ekspandér faktaboks Tyfonen Mangkhut er det kraftigste tropiske uværet noe sted i verden så langt i år.

Mangkhut traff den nordlige delen av Filippinene natt til lørdag lokal tid. Fattige områder og bønder på øya Luzon ble hardt rammet.

Den vedvarende vindhastigheten var på opptil 57 sekundmeter før tyfonen nådde land. Grensen for orkan i Atlanterhavet går ved 33 meter per sekund.

Uværet traff søndag kysten sør i Kina. Tyfonen har svekket seg noe, og den vedvarende vindhastigheten var 43 meter per sekund da Hongkong ble rammet. (NTB)

Ulte i hele etasjen

Den norske studenten Jonas Tveit Hinna bor i bydelen Sai Ying Punk, som ligger på hovedøya Hongkong Island.

Han er til vanlig student ved NTNU i Trondheim, men for tiden på utvekslingsopphold ved et samarbeidene polyteknisk universitet.

– Det var veldig mye regn og veldig mye vind da det stod på som verst, forteller Tveit Hinna.

Han bor i 15. etasje i en typisk Hongkong-blokk.

– Her er det vinden som har vært verst. Det har ult godt gjennom hele etasjen, og man er naturligvis på vakt for at noe plutselig skal komme seilende gjennom vinduene. Derfor har mange teipet igjen vinduene eller satt plater foran dem, sier han.

Flere av millionbyens berømte skyskrapere, som svaiet godt i vinden, har fått blåst ut vindusrutene.

– Det er knust glass over hele gulvet, inkludert sengen, forteller en hongkong-innbygger til den lokale kringkasteren TVB.

Hong Kongs glassmestere får gode dager når skadene etter tyfonen Mangkhut skal rettes opp. Selv om den sterke vinden knuste smadret rutene, er skyskraperne bygget for å tåle kraftig vind. Foto: Philip Fong / AFP

Nede på gatene har det vært tomt, de fleste har forholdt seg til og respektert ordrene fra myndighetene. Spesielt ble folk advart mot å oppholde seg i havneområdene, inkludert berømte Victoria Habour som tilreisende gjerne søker til.

Likevel oppdaget nyhetsbyrået AFPs team en familie som søkte fotolykken på en utstikker, mens bølgene slo over dem.

– Det er ulike varslingsnivåer for uvær. Når varselet kommer opp i nummer 8, skal alle holde seg innendørs og alt stenger ned, forklarer Jonas Tveit Hinna.

- Jeg er veldig glad jeg ikke har gått ut i dag. Du trenger javascript for å se video.

Siger vann inn gjennom vinduene

Han var ute og spiste sammen med venner da de merket at det varslede uværet var i anmarsj, ved at vinden økte i styrke.

– Vi bestemte oss raskt for ikke å utfordre været og gikk inn før orden kom. Jeg er glad for at jeg har holdt meg inne, forteller han.

Han sier informasjonen har vært god, både fra myndighetene og fra universitetet Nå venter oppryddingen både for byen og beboerne.

– På grunn av de store mengdene med regn, trenger det nå vann gjennom vindusrammene og inn i leiligheten, forteller Jonas Tveit Hinna.

Området hvor han bor ligger såpass høyt at det har sluppet unna oversvømmelser. Andre har ikke vært så heldige.

For på få timer steg havnivået utenfor Hongkongs øyer med hele 3,5 meter. Kraftige bølger skyllet deretter inn over land og en rekke veier ble fylt av vann. Enkelte steder kunne beboerne observere fisk svømmende rundt.

En taxi er etterlatt i vannmassene i nedkjøring til en av Hong Kongs tunneler. Foto: Anthony Wallace / AFP

– Det er det verste jeg har sett, forteller Martin Wong, en lokal beboer, til nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg har aldri opplevd så store oversvømmelser før, og aldri har vinduene ristet så mye, sier han.

Sentrale områder er avskåret fra hverandre.

Over 800 flyavganger fra Hongkongs internasjonale flyplass er innstilt som følge av uværet, noe som har fått følger for over 100.000 reisende, som ikke kan gjøre noe annet enn å vente til vinden løyer og tyfonen er kommet langt nok vekk.

Den sterke vinden rev løs både trær og møbler og deler av millionbyen er avskåret fra hverandre. Foto: Anthony Wallace / AFP

Stengte kasinoene for første gang

I Macau ble de 42 kasinoene og spillehallene for første gang stengt på grunn av et uvær, rapporterer nyhetsbyrået AFP. Også der er det kraftige oversvømmelser.

Mangkhut er nå i full fart på vei inn over det kinesiske fastlandet.

Hittil skal to personer har mistet livet i Guangdong, ifølge den statlige kanalen CCTV.

2,37 millioner mennesker skal være evakuert av kinesiske myndigheter.

På Filippinene har minst 59 personer omkommet, flere av dem i leirskred som oppstod etter at tyfonen herjet nord i landet.