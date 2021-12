Skyskraperbrann i Hongkong slukket - over 1250 evakuert

En talsmann for politiet sier at man nå har lykkes med å evakuere de mange på taket av skyskraperen. Det melder South China Morning Post.

På et tidlig tidspunkt i brannen skal det ha vært rundt 300 på taket, ifølge avisen. Flere av disse valgte til slutt å gå ned trappene selv.

Avisen traff 25 år gamle Zac Chan nede ved politisperrebåndene. Han var der fordi en vennen hans var blant de som er fanget på taket.

– Han sa at det var rundt 100 mennesker på taket av bygningen.

Folk reddes med kran ut av brannen i World Trade Centre i Hongkong. Foto: LAM YIK / Reuters

Brannen skal ha blitt slukket rundt 09.30, norsk tid. Det er lokale myndigheter som melder dette.

Brannen startet i bunnen av den 39 etasjer høye bygningen, og ble oppdaget kl. 12.37 lokal tid, det vil si kl. 05.37 norsk tid.

Flere titalls skal ha vært fanget i restauranter i bygget, skriver South China Morning Post. Det er uklart om de fortsatt er inne i bygningen.

Skyskraperen som både er et kjøpesenter og en kontorbygning skal ha vært full av mennesker da brannen brøt ut.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På grunn av renoveringsarbeid var alle butikkene i kjøpesenteret nederst i bygningen stengt, men det var lunsjtid og restaurantene i åttende til 14. etasje var fulle av folk.

I tillegg var det folk på kontorene mellom 15. og 39. etasje.

Alvorlig brann

Brannen ble regnet som alvorlighetsgrad 3. Branner i byen vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest alvorlige graden.

Det ble brukt vannkanoner mot brannen, og røykdykkere ble også satt inn.

Brannfolk brukte kran for å hente ut folk fra et åpent område i sjette etasje.

Mange mennesker har også kommet seg ut av bygningen på egen hånd.

Evakuering av World Trade Centre i Hongkong Foto: Kin Cheung / AP

Ernest Chan er blant dem som først evakuerte til taket fordi det var så mye røyk i trappene. Men 28-åringen ombestemte seg og kom seg ut selv via trappene.

– Hvis vi ikke hadde gjort dette ville vi fortsatt ha ventet der oppe, sa han til South China Morning Post.

Den daglige lederen ved en restaurant i 13. etasje som kom seg ut, forteller til South China Post at det var fult av gjester da de plutselig oppdaget røyk som kom opp trappen.

– Vi samlet raskt sammen kundene og grep noen håndklær og evakuerte. Vi måtte bøye oss veldig lavt fordi røyken fylte opp trapperommet, sier hun til avisen.

Minst 13 personer er skadet. De fleste behandles for røykforgiftning.

Flere er reddet ut fra brannen i World Trade Centre i Hongkong. Foto: LAM YIK / Reuters

Som en labyrint inne

En bygningsarbeider sier til South China Morning Post at byggearbeidene har ført til at mange fluktruter er stengt, og at det bare er to veier ut av bygningen.

– Det er som en labyrint der inne. Du vil gå det vill hvis du ikke er kjent der, sier han til avisen.

Politiet tror brannen startet i et kabelrom nederst i kjøpesenteret, før den spredde seg til et stillas knyttet til byggearbeid rundt deler av bygget.

Røyken spredde seg inn i kjøpesenteret og opp i trappene bak i bygget.

Politiet har fått mange telefoner fra folk fanget inne i bygget, som forteller om tett røyk i trappene.