Sky News: Storbritannia vurderer å gi Ukraina moderne stridsvogner

Britiske myndigheter vurderer å gi Ukraina om lag 10 moderne og kraftige stridsvogner av typen Challenger 2, det melder Sky News, som viser til anonyme kilder.

Det understrekes at den britiske regjeringen ennå ikke har tatt noen formell avgjørelse i saken.

Men hvis Storbritannia gjør dette, vil det være første gang et vestlig land forsyner Ukraina med tunge våpen av denne typen.

TIDLIGERE KRIG: Den britiske stridsvognen Challenger ble brukt i krigen i Irak. Foto: POOL / REUTERS

Mindre bekymret

Challenger ble tatt i bruk i 1994 og har en kanon på 120 millimeter.

Det er altså snakk om et ganske lite antall stridsvogner. Men likevel kan saken få stor symbolsk betydning, sier en norsk militær ekspert.

FORANDRING: Professor Tormod Heier sier til NRK at vestlige land er i bevegelse når det gjelder å gi kraftigere våpen til Ukraina.

– Vesten er i bevegelse når det gjelder å gi Ukraina mer tungt og slagkraftig materiell, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til NRK.

Han mener at Vesten nå er mindre bekymret for å bli trukket inn i en storkrig med Russland enn det man var for et halvt år siden.

Bakgrunnen kan være at russiske myndigheter nå ser ut til å være mer tilbakeholdne med å true med å bruke atomvåpen enn det de var i starten av krigen.

Tyskland og USA neste?

USA og Tyskland har gått inn for å gi pansrede personellkjøretøy til Ukraina.

Men ukrainske myndigheter har i lang tid sagt at de ønsker seg tyske stridsvogner av typen Leopard.

UKRAINSK ØNSKE: Den tyske stridsvognen Leopard deltar i en Nato-øvelse i Polen tidligere i år. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Ifølge Sky News har den tyske økonomiministeren sagt at tyske myndigheter ikke kan utelukke leveranser av Leopard til Ukraina, men at man ikke har slike planer nå.

En ukrainsk kilde sier til kanalen at det vil være svært viktig om Storbritannia bestemmer seg for å levere stridsvogner til Ukraina.

– Det vil være et godt eksempel for andre. Først og fremst for Tyskland med deres Leopard, og for USA med stridsvognen Abrams, sier den ukrainske kilden. Les også: Norge dobler donasjonene av egne våpen til Ukraina

Kan endre balansen

Oberst Hamish de Bretton Gordon er tidligere leder for 1st Royal Tank Regimet.

Han sier at vestlige stridsvogner kan vippe balansen i Ukrainas favør på slagmarken.

– Strategisk sender dette en veldig klar beskjed til Putin om at ingenting er umulig, sier offiseren.

KRIGSBYTTE: Ukrainske militære viser fram stridsvogner av typer T-72 som de har tatt fra den russiske hæren. Foto: Aleksandr Shulman / AP

Han understreker at Challenger og Leopard er moderne stridsvogner som er godt beskyttet, raske og pålitelige.

Den ukrainske hæren har hittil brukt eldre sovjetiske stridsvogner som T-72.

Også russerne har mange stridsvogner som ble laget under den kalde krigen.

Professor Heier sier at Russland trolig har blitt avskrekket av USA som både har store vanlige styrker og atomvåpen i og rundt Europa.

– Vestens handlingsrom har økt. Det brutale maktspråket er noe Russland forstår og respekterer, sier Heier.