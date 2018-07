Sky News: Politiet har identifisert mistenkte i Skripal-saken

Etterforskere mener de har identifisert de mistenkte gjerningspersonene fra Novitsjok-angrepet, gjennom materiale fra overvåkingskameraer, sier en kilde med kjennskap til saken til Sky News.

Det skal være snakk om mer enn én gjerningsperson. Politiet tror flere russiske personer er involvert i giftattentatet mot den russiske eksspionen.

Skripal og hans datter ble forgiftet i den britiske byen Salisbury i mars.

Etterretningsoffiser

Sergej Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia.

Han og datteren Julia ble syke etter et angrep i den lille, britiske byen den 4. mars. De ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury og britisk har fastslått at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift.

Nervegiften Novitsjok Ekspandér faktaboks Novitsjok regnes som tredje største gruppen av nervegifter etter gruppene som sarin og VX tilhører.

Stoffene ble utviklet på 1970- og 1980-tallet i Sovjetunionen.

Britiske myndigheter mener at Russland fortsatt er i stand til å lage stoffer i gruppen.

De regnes som de mest dødelige nervegiftene som finnes. Noen varianter i gruppen skal være fem til åtte ganger dødeligere enn VX.

Det skal være minst tre varianter av giften.

Novitsjok ble utviklet for å ikke kunne bli oppdaget med sensorene Nato-landene hadde på den tiden.

En annen motivasjon skal ha vært å unngå avtalen som forbyr kjemiske stridsmidler. Stoffene var ikke beskrevet i avtalen, og var derfor teknisk sett ikke forbudt.

De skulle også kunne trenge gjennom beskyttelsesutstyret til Nato-landene.

Nervegifter i Novitsjok-gruppen skal også være relativt trygge for brukerne. Noen varianter av giften kan settes sammen ved brukerstedet fra forskjellige ufarlige komponenter. Dette er såkalt binære gifter.

Giften skal også kunne bli spredd som et fint pulver.

Gifter fra Novitsjok-gruppen skal virke på samme måte som andre nervegifter. De angriper et enzym som sørger for at en viktig nevrotransmitter ikke blir brutt ned.

Nevrotransmitteren, eller nervesignalstoffet, får blant mye annet, muskler til å trekke seg sammen hele tiden.

De påvirker også en rekke andre systemer i kroppen.

Det har blitt reist spørsmål om giften faktisk har en annen virkningsmekanisme, og at de med det gjør de vanlige medisinske mottiltakene ineffektive eller helt effektløse.

Britiske myndigheter har uttalt at de to ble utsatt for nervegiften Novitsjok, en gift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Politiet i Storbritannia mener Sergej Skripal først kom i kontakt med nervegiften i sitt eget hjem, etter at de største konsentrasjonene av nervegift er funnet på inngangsdøren i hjemmet hans i Salisbury.

Nytt tilfelle

Den 30. juni et britisk samboerpar i 40-årene hadde blitt utsatt for den samme nervegiften. Paret ble funnet bevisstløse i huset sitt i Amesbury, nær Salisbury sør i England.

Dawn Sturgess døde på sykehus som følge av nervegassen, mens samboeren, Charlie Rowley, fortsatt ligger på sykehus.

Tilstanden er alvorlig, men stabil. Paret ble utsatt for store doser av nervegiften.

Da politiet ransaket parets bolig, fant de en liten flaske med nervegassen. Politiet etterforsker om saken har en forbindelse med Skripal-saken.