Det opplyser kilder til den britiske nyhetskanalen Sky News.

– Det var i morgentimene mandag at fødselen til hertuginnen begynte, og hertugen var ved hennes side, forteller Sky News sin kongereporter Rhiannon Mills.

Barnet er nummer 7 i arverekken etter sin far prins Harry som er nummer seks. Alle de tre barna til prins William og hertuginne Kate ligger foran på listen.

Ingen visning av babyen på sykehus-trappa

Buckingham Palace har varslet om at det ikke ville bli noen umiddelbar annonsering av barnets ankomst. Paret vil heller feire begivenheten i private former først, som det het i en pressemelding fra Slottet.

Dette står i sterk kontrast til hvordan prins William og hertuginne Kate har gjort det med sine barn. De to har sammen kommet ut av sykehuset nær Paddington slik at både hele verdens presse og ivrige frammøte skulle få et lite glimt av det nyfødte barnet.

Hertuginne Kate av Cambridge og prins William har ved alle sine tre fødsler vist seg fram på sykehustrappa med den nyfødte. Her med Louis for ett år siden. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Mange har beundret hvordan Kate har kommet ut på trappen av sykehuset i flott kjole og høyhælte sko kort tid etter fødselen før de har tatt bil tilbake til Kensington Palace.

Fødselspakke til 170.000 kroner

Meghan Markle skal ha ønsket seg kvinnelig lege for å assistere med fødselen. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Det har ikke kommet frem noen informasjon om hvor fødselen finner sted. På forhånd var det spekulert i om detskulle skje på Westminster Sykehus, i det som blir kalt Kensington-fløyen. Det er også der parets gode venner George og Amal Clooney har fått sine barn.

En «fødsels-pakke» på dette private sykehuset koster i underkant av 170.000 kroner. På fødestuen er det også mulig å føde i vann for dem som ønsker det, og det er også tilbud om lask og Champagne til frokost for det nybakte foreldreparet.

Varme bad og oljer

Før fødselen var Harry og Meghan på ulike velværesentre i Londons fasjonable vestkant, der man kunne nyte varme bad, aromaterapi og musikk for å minske spenningene i forbindelse med fødselen.

Tvillingmor Amal Clooney skal ha kommet med flere råd til Meghan i forbindelse med fødselen. De to er gode venninner. Foto: Alastair Grant / AP

Slottets sikkerhetsvakter var også tilstede på sykehuset og hadde i god tid sikret fødeavdelingen.

Meghans mor Doria vil også holde seg i nærheten og det er ventet at hun vil oppholde seg i London i mange uker etter fødselen for å hjelpe til med det nye barnet.

Flere medier spekulerte også i om Meghan ville føde hjemme, men det ble altså ikke noe av.

«Princess Difficult»

Hertuginne Kate og prins William, Harrys storebror, benyttet en mannlig fødselslege til alle sine tre barn. Men også på dette punktet går Meghan sine egne veier og valgte en kvinnelig lege, noe som skal passe bedre til hennes «feministiske» profil.

Hertuginne Meghan har undersøkt flere sykehus og klinikker før hun bestemte seg for hvor hun skulle føde. Foto: Pool New / Reuters

Det nye barnet vil muligens få kritikken av det ferske kongelige paret. Særlig har Meghan måtte tåle kritikk for blant annet å ha vært for tøff mot de ansatte på Slottet, og hun har da også fått kallenavnet «Princess Difficult».

Det har og blitt stilt spørsmål ved om det gode forholdet mellom prins Harry og William har slått sprekker etter Meghans inntreden i kongehuset.

Planer om å flytte til Afrika

De to unge parene bor ikke lenger sammen på Kensington Palace etter at Harry og Meghan flyttet til Frogmore ved Windsor Castle tidligere i år.

Hertug og hertuginne av Sussex på reise i Marokko i februar i år. Paret har planer om å bo i Afrika store deler av året. Foto: Facundo Arrizabalaga / AP

For kort tid siden kom også nyheten om at Meghan og Harry er i samtaler om å bo i Sør-Afrika eller Botswana i fire måneder hvert år.

Tanken er at de skal jobbe som representanter for den britiske stat og Samveldet i Afrika, og at de skal bruke sin Afrika-bolig som utgangspunkt for sine reiser.