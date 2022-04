Anya tar oss med til leiligheten hun bor i, sentralt i Mykolajiv. Fra den lille balkongen ser vi rett bort på et brennende krater.

Det var her missilet traff i går ettermiddag. Et kornlager og en postsentral ble ødelagt i angrepet.

– Det var et missilangrep mot posttjenestens lager. Ett missil ble skutt mot bygget og forårsaket en brann der borte, sier hun og peker ut fra balkongen.

BRANT FORTSATT: Nesten et døgn etter nedslaget brant det fortsatt der missilet traff bakken. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Når NRK er på besøk nesten ett døgn senere, brenner det fortsatt kraftig og røyken stiger tykk opp fra stedet missilet traff.

Vil tilbake til fronten

Anya er selv soldat og har kjempet i Mariupol, men måtte evakueres ut på grunn av en skade. Hun fikk en kraftig hjernerystelse og fikk behandling på sykehus. Nå leier hun en liten leilighet i Mykolajiv.

Hun vil tilbake til Mariupol for å kjempe videre mot de russiske styrkene. Men det er ikke mulig. Det er for risikabelt å reise inn.

VIL TILBAKE: Anya vil tilbake og kjempe i Mariupol, men akkurat nå er det for farlig å reise tilbake. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Jeg er først og fremst nedfor fordi jeg måtte dra fra Mariupol. Jeg skulle ha blitt værende med mine soldater og min ektemann, sier Anya.

Mariupol, der Anyas mann nå kjemper uten henne, har i lang tid vært beleiret av russiske styrker.

Her, og i flere andre deler av Ukraina, har Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) avdekket det de mener er klare brudd på folkeretten.

Både angrepet på et teater fylt av sivile, og på et barnesykehus i byen, trekkes fram som konkrete eksempler i rapporten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa lørdag at dersom de siste ukrainske styrkene der utslettes, betyr det slutten på fredsforhandlingene.

– Utslettelsen av våre styrker, av våre menn, vil sette en stopper for enhver forhandling. Situasjonen vil bli fullstendig fastlåst, for vi forhandler ikke om territoriet vårt eller om folket vårt, sier presidenten i et intervju med avisen Ukrajinska Pravda.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 16.04.2022)

Frykter ny offensiv i Mykolajiv

Mykolajiv er av mange analytikere ansett som «Nøkkelen til Odesa».

Uten å ha kontroll over denne byen, er det lite trolig at en russisk offensiv vil kunne gjennomføres mot havnebyen et par timers kjøring lenger sør.

Derfor er det mange her som er bekymret for at en russisk offensiv er under oppseiling mot Mykolajiv nå. For lørdag morgen slo rakettene også ned i et boligområde.

Flere vegger har rast ut. Et badekar henger nærmest og dingler fra andre etasje. På lekeplassen mellom husene har trær veltet over lekeapparatene. Det lukter av brente trær og svidd gummi.

Heldigvis var det ingen barn ute så tidlig på dagen.

HENTET KJÆLEDYR: Kjæledyr, leker og andre kjære eiendeler ble hentet ut av ruinene lørdag ettermiddag. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Rammet barn og eldre

Et kornlager rett bak husene kan ha vært målet for missilene. Men de rammet isteden helt uskyldige mennesker som var i ferd med å våkne en lørdags morgen.

Litt senere på ettermiddagen har frivillige fra andre deler av byen kommet til for å hjelpe. Barneleker, stoler, bøker og andre eiendeler bæres ut fra ruinene.

LETTERE SKADD: Sergei og familien fikk bare lettere skader i angrepet. Han vil ikke tvinges til å flytte. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Her er det barn og eldre som bor ... I den ødelagte leiligheten der ..., sier Sergei og peker på en leilighet som virker totalskadet.

– Der bodde det en pensjonert kone. Det er et under at hun overlevde. Er det noen militær infrastruktur her? Nei! Bare sivile, fredelige familier. Barn og voksne.

Selv om dette kan være starten på en ny offensiv mot Mykolajiv, så vil heller ikke folk som er igjen og enda ikke har flyktet la seg skremme.

– Ærlig talt, jeg har ikke lyst til å dra fra dette stedet. Jeg ble født her. Det er mitt fedreland. Hvis det er mulig å bygge opp husene igjen, så vil jeg gjøre det med mine egne to hender. Og jeg vil komme tilbake og bo her. Dette er mitt fedreland hvis jeg vokste opp, sier Sergei før han fortsetter å rydde ut av ruinene av det som for bare noen timer siden var et hjem.