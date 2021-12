Skulle granske fester i Downing Street – hadde fest på eget kontor

I desember i fjor var det forbudt å samle flere mennesker. Storbritannia var det mest stengte landet i Europa. I denne perioden skal det har vært holdt minst tre sammenkomster i statsministerboligen i Downing Street og i utdanningsdepartementet.

Det er den angivelige festen 18. desember som har fått mest oppmerksomhet. Johnsons tidligere pressetalsperson Allegra Stratton trakk seg fra sin stilling, etter en video der hun øvde seg på å holde pressekonferanse på TV ble kjent.

I videoen tullet flere ansatte i Downing Street med festen som skal ha funnet sted.

Johnson ba statssekretær Simon Case om å granske påstandene om festene, men nå har Case trukket seg.

Boris Johnson har fått mye kritikk for arrangementene i Downing Street i desember i fjor. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Inviterte til «Julefest!»

Ifølge BBC ble det holdt en sammenkomst på Cases kontor den 17. desember. På invitasjonen som ble sendt ut sto det «Julefest!», skriver BBC. Rundt 15 personer skal ha vært invitert, men så mange skal ikke ha dukket opp.

En talsmann for regjeringen sier at flere av deltakerne, som hadde jobbet på kontoret gjennom pandemien, deltok sittende ved sin egen pult. Andre skal ha deltatt via nettet.

– Det var ingen utenforstående som var invitert eller til stede. Det varte en time, og drikke og snacks var kjøpt av deltakerne, sier talsmannen.

Case kjente til arrangementet

Case deltok ikke, men gikk gjennom lokalet og holdt en liten avslutningstale for sine ansatte.

Meningen var at hans gransking av de tre festene skulle fastslå om samlingene var i strid med regelverket på den tiden. Nå blir det embetskvinnen Sue Gray som overtar for Case.

Onsdag oppfordret Johnson folk i England til blant annet igjen å jobbe hjemmefra, og til å bruke munnbind innendørs på offentlige steder.

Samtidig har han blitt kritisert fra alle kanter for de angivelige festene. I tillegg til medlemmer fra Johnsons eget konservative parti, har også Labour-politikere kommet med krasse ord.