Skuespilleren Danny Aiello er død

Ifølge nettstedet Deadline døde han på et sykehus i New Jersey torsdag etter kort tids sykdom. Nettstedet TMZ skriver at han fikk en infeksjon.

Spilte i «Gudfaren II»

Danny Aiello var et kjent ansikt på film med roller i filmer som «The Godfather Part II», «Moonstruck» og Spike Lee’s «Do the Right Thing».

Gjennombruddet kom i rollen som gangsteren Tony Rosato i den andre «Gudfaren»-filmen i 1974. I 1989 ble han nominert til en Oscar for beste mannlige birolle i «Do the right thing».

Danny Aiello hadde italiensk bakgrunn og ble født i New York i 1933. Med stort og smått innen film og TV, er han kreditert med over hundre roller.

«Once upon a time in America»

Blant dem var rollen som politisjef i Sergio Leones «Once upon a time in America» fra 1984. I Madonnas musikkvideo til «Papa don't preach» spilte han artistens far og i 1987 hadde han en av hovedrollene i «Moonstruck» med Cher og Nicolas Cage.

Danny Aiello ble kjent gjennom rollen som Tony Rosato i den andre «Gudfaren»-filmen. Foto: Chip East / Reuters

Kort etter at hans bortgang ble kjent, sendte Cher ut en Twitter-melding der hun betegner ham som en stor skuespiller med et genialt talent for komedie.

«Vi lo så mye. Da vi spilte inn «Moonstruck» … Det var en av de lykkeligste stundene i mitt liv og han var en del av det», skriver hun. Artisten og skuespilleren avslutter med et farvel til Johnny Cammareri fra Loretta, som var rollenavnene deres i filmen, og et kyss.

I 70-årsalderen spilte han inn flere album som jazzsanger og turnerte med et storband.