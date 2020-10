Skuespiller Sean Connery er død

Connery ble født i Edinburgh i Skottland. Det er BBC som melder om Connerys død.

Connery sovnet stille inn på Bahamas, hvor han tilbrakte store deler av sin pensjonisttilværelse. Skotten skal ha vært syk over lengre tid.

Skuespilleren ble 90 år gammel

Sean Connery er mest kjent for sin rolle som James Bond, Ian Flemings glamorøse hemmelige agent nr. 007. Connery spilte Bond i totalt syv filmer. Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (Operasjon Tordensky, 1965), You Only Live Twice (James Bond i Japan, 1967) og Diamonds are Forever (Diamanter varer evig, 1971), pluss et ironisk comeback i Never Say Never Again (Aldri si aldri, 1983).

Gert Frobe og Sean Connery. Goldfinger og James Bond. Året er 1964. Foto: Afp

Asbjørn Slettemark er filmanmelder i Aftenposten. Han minnes Connery som er av etterkrigstidens største skuespillere. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Det første jeg tenker på når jeg hører om hans bortgang er at han var en av de store skuespillerne i etterkrigstiden. Spesielt i rollen som James Bond og etter hvert i action/thriller/spion-segmentet. Det er en stor skuespiller som har gått bort, sier Slettemark.

Filmanmelderen husker at de fleste hadde en mening om hvem som var den beste Bond-karakteren. Connery var utvilsomt manges favoritt.

- En av de gøyere diskusjoner rundt Sean Connery er hvem som har vært den beste til å spille James Bond gjennom tidene. Sean Connery er manges favoritt. Han definerte på mange måter hvordan den britiske agenten skulle spilles på. Dette var jo en av de store filmrollene i mange tiår, sier Slettemark.

Livet etter Bond

Etter Bond-filmene gjorde Connery en rekke andre store filmroller.

Han var med i The Untouchables (De ubestikkelige) i 1987 sammen med Robert De Niro og Kevin Costner. Der fikk Connery både Oscar og Golden Globe for sin birolle som kompromissløs politimann. Han spilte også Indiana Jones' far i Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones og det siste korstog) i 1989.

Kevin Costner og Sean Connery i The Untouchables.

I thrilleren The Hunt for Red October (Jakten på Rød Oktober) i 1990 spilte han rollen som kaptein på en sovjetisk atomubåt. Også i The Russia House (Russlands hus) fra 1990 og o Rising Sun (Blodrød sol) fra 1993 gjorde Connery store roller.

Sean Connery som kaptein på den sovjetiske atomubåten Red October.

I 1989 ble han kåret til verdens mest sexy mann av People magazine. Ti år senere ble han kåret til århundrets mest sexy mann.

I 1996 ble Connery hedret med æresprisen Cecil B. DeMille Award under Golden Globe-utdelingen. To år senere vant han BAFTAs prestisjetunge Academy Felllowship Award.

I år 2000 ble Connery utnevnt til Knight Bachelor og derved opphøyet i ridderstanden. Han fikk da rett til å føre tiltaleformen sir foran sitt navn.

Sean Connery under innspillingen av Aldri si aldri i 1982. Foto: - / Afp

Sean Connery kunngjorde i 2006 at han hadde lagt skuespillerkarrieren på hyllen. Året etter benektet han ryktene om å gjøre comeback i en ny Indiania Jones-film. Connery sa da at «pensjonisttilværelsen er rett og slett for gøy».

Hans siste rolle på skjermen ble «The League of Extraordinary Gentlemen», som kom i 2003.

Connery var medlem av Scottish National Party (SNP) og støttet skotsk uavhengighet fra Storbritannia.