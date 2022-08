Skuespiller Ezra Miller (29) oppsøker hjelp

For litt over en uke siden ble Flash-stjernen Ezra Miller (29) siktet for å ha begått grovt innbrudd i delstaten i Vermont i USA. Mandag uttalte amerikaneren seg om situasjonen, og hadde følgende å si:

– Etter å nylig ha gått gjennom en vanskelig tid, forstår jeg nå at jeg har mentale helseproblemer og har begynt med behandling, sier filmstjernen til magasinet Variety.

Uttalelsen kommer etter flere måneder med kaotiske hendelser der skuespilleren gjentatte ganger har kommet på kant med loven.

– Jeg vil be om unnskyldning til alle jeg har skremt og opprørt med min tidligere oppførsel. Jeg vil gjøre det som skal til for å komme tilbake til et sunt, trygt og produktivt sted i livet mitt, la Miller til.

Må møte i retten

Etter flere år med stor suksess i blant annet filmbransjen og en lysende karriere foran seg, har overskriftene som har fulgt «The Perks of Being a Wallflower»-skuespilleren den siste tiden derimot vært noe mørkere og skandaløse.

Miller skal blant annet ha brutt seg inn i et hus i Vermont i mai og stjålet flere flasker alkohol.

Eieren av huset skal ikke ha vært hjemme da innbruddet skjedde, men ved hjelp av overvåkingskameraer skal politiet ha oppdaget at det var filmstjernen som stod bak.

Miller ble for litt over en uke siden innkalt til å møte i retten i Vermont den 26. september på grunn av innbruddsanklagen.

Dette er ikke første gang Miller har hatt problemer med politiet.

Har skapt overskrifter

Da Miller, som bruker hen-pronomen, dro på tur til Island i 2020, ble hen blant annet filmet mens hen spurte en kvinnelig fan om hun ville slåss, før hen tok tak i nakken hennes og la henne i bakken.

Da videoen ble lekket, kom flere fans raskt til skuespillerens unnsetning og mente at det hele bare hadde vært tull.

Tidligere i år ble «We need to talk about Kevin»-skuespilleren også arrestert på en karaokebar i Hawaii for ordensforstyrrelse og trakassering. Hen slapp raskt ut etter at en kausjon på 500 dollar ble betalt. Det tilsvarer ca. 4800 kroner.

Situasjonen skal angivelig ha oppstått fordi skuespilleren hadde et problem med at folk på karaokebaren sang «Shallow» fra storfilmen «A Star is Born», ifølge AP News.

Må muligens droppe storfilm

Det spekuleres nå på om filmen «The Flash», hvor Miller har hovedrollen, kanskje blir droppet.

Filmen kostet 200 millioner dollar å lage og er mer eller mindre ferdigstilt. Det sitter derfor langt inne for Warner Bros å droppe filmen, ifølge Screenrant.com. Men dette vurderes altså nå, skriver Nettavisen.

Storfilmen The Flash har en usikker skjebne som følge av Millers oppførsel. Foto: Warner Bros

Dette blir i så fall andre gangen på få måneder at en kostbar superheltfilm droppes av Warner Bros, etter at «Batgirl» plutselig ble kansellert forrige måned. Det til tross for at den var ferdig laget.