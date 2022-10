Skudd og brann ved Frankrikes ambassade i Burkina Faso

Demonstranter har tatt til gatene etter at en militær junta erklærte et militærkupp i Burkina Faso fredag kveld.

Lørdag kveld er det blitt avfyrt skudd ved den franske ambassaden i landets hovedstad, melder nyhetsbyrået Reuters, som har en journalist på stedet.

Flere videoer på sosiale medier viser at det brenner ved ambassaden.

Fredag kveld stod en gruppe soldater frem på nasjonal TV i Burkina Faso og erklærte et militærkupp i landet. Foto: AP / AP

Den militære juntaen har kastet den forrige lederen, suspendert grunnloven, stengt grensene og oppløst regjeringen.

De hevder den svake sikkerhetssituasjonen i landet rettferdiggjør kuppet. Den nye lederen skal være den militære kapteinen Ibrahim Traore.

En mann veiver med et Burkina Faso-flagg fredag 30. september. Foto: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Dette er det andre militærkuppet i landet på åtte måneder.

Tidligere fredag ble det meldt om skyting ved presidentpalasset i hovedstaden. Flere hovedveier i storbyen ble sperret av soldater og statlig fjernsyn gikk i svart.

Burkina Faso, en tidligere fransk koloni, ble uavhengig i 1960.

I mars 2018 var det også skyting i nærheten av den franske ambassaden. Minst 28 personer ble drept i forbindelse med angrepet.

Nær to millioner på flukt

Det vestafrikanske landet har vært herjet av vold siden den tidligere militære lederen, Paul-Henri Damiba, tok makten i januar. På samme måte som i nabolandene har opprørere med bånd til al-Qaida og IS skapt uro.

Over 2.000 mennesker er drept, og myndighetene har mistet kontroll over rundt 40 prosent av landet. Nær to millioner er drevet på flukt siden 2015.

Burkina Faso er et av de minst utviklede i verden og sliter med sult og et uforutsigbart klima. Landet har en befolkning på 20 millioner.