Skudd mot moské i Malmö

En eller flere personer skal ha skutt mot moskeen i natt. Det var mennesker i bygningen, men ingen ble skadet.

– Vi har startet etterforskning som gjelder drapsforsøk, grovt våpenlovbrudd og hærverk, sier Anna Göransson i politiet region Sør.

Siden det også var mye fyrverkeri rundt dette tidspunktet, er det uklart eksakt når skuddene ble avfyrt.

Det hadde vært bønn i moskeen på nyttårsaften, og flere var igjen i lokalet ved midnatt, skriver SVT Nyheter Skåne.

– De hørte noe som lignet på skudd, men var ikke sikre på grunn av fyrkerveriet samtidig. Men i forbindelse med morgenbønnen, oppdaget vi skade i vindusruten, og da ringte vi politiet, sier Kareem Lone, som er talsperson for moskeen.

Ifølge Göransson er det ingen trusler mot moskeen som de kjenner til.

Drapsforsøk

Politiets kriminalteknikere ble sendt til moskeen i morges. Der fant de tomhylser, ifølge Aftonbladet. Det var kulehull i vinduene og skader på fasaden.

Politiet har ingen mistenkte, og etterspør observasjoner og informasjon fra offentligheten.

Skytevåpen bekymrer

12 personer er blitt drept med skytevåpen i Malmö i 2018. Det er det høyste tallet noensinne.

NRK har tidligere omtalt de mange skyteepisodene i Sverige. Til tross for strengere våpenlover og tiltak mot gjengene, er 44 personer skutt og drept i Sverige i år.

Sverige har også problemer med mange uoppklarte drap. Per i dag har landet over 500 uløste drapssaker. I Sør-Sverige går politiet nå ut til befolkningen med flere opplysninger i et forsøk på å løse noen av drapssakene som er blitt liggende.