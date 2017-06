Skryter til «Expressen» om å ha halshugget IS-soldater

Falah Aziz er en frivillig som kjemper sammen med det føderale irakiske politiet i kampen mot IS sør for Mosul.

Den svenske avisen Expressens reporter Magda Gad har arbeidet ved fronten i Irak i ett år og møtt Aziz.

Han sier til henne at han kaller seg halshuggeren og har skåret hodet av 50 levende mennesker. Totalt har han drept 130.

– Altså følelsen, jeg kan ikke forklare hvor tilfreds jeg føler meg med det, sier Falah Aziz til svenske Expressen.

Stillbilde fra en film som ifølge Expressen viser Falah Aziz mens han skjærer halsen av det som ser ut til å være en ung mann eller en gutt. Foto: Bilde med tillatelse fra Expressen

Ekstreme filmer

Aziz har flere filmer på sin mobiltelefon som han har vist til den svenske journalisten.

I en film står Aziz ifølge Gad over et mann som ligger på ryggen mens han skjærer av ham hodet.

Aziz må skifte tak flere ganger før han får skåret av hodet. Når en ung mann har fått hodet skåret av, skriker Aziz: – Kniven gjorde sitt.

Soldatene som står rundt ham roper deretter «Falah Aziz skjærer halsen av IS».

På en av de andre filmene på mobiltelefonen beskrives han som sammen med andre irakiske soldater. Aziz holder en kniv og både den og hånden hans er røde, tilsynelatende av blod.

– Her er han som slakter IS, roper en av soldatene som står ved siden av ham.

Falah Aziz ser inn i kameraet og sier: – Dette er deres blod, hunder. Jeg sverger, hver muslim er verdt tusen av dere. I bakgrunnen roper en ung mann «bra jobbet!».

Atter andre filmer skal vise Aziz som går rundt med et avkuttet hode eller hvordan de mishandler menn som sitter på et gulv med bakbundne hender og bind for øynene.

En av filmene viser ifølge Expressen en gruppe soldater som går nedover en gate, ledet av Aziz som holder opp et avkappet hode i en av hendene.

Krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd

Politisk rådgiver i Amnesty Norge, Gerald Folkvord, sier at organisasjonen ikke kjenner til hendelsene som beskrives i Expressen, men at dersom det er sant er det ingen tvil om at det dreier seg om krigsforbrytelser.

– Det er ingen tvil om at drap på krigsfanger er en krigsforbrytelse. I tillegg er henrettelser uten dom et brudd på menneskerettighetene, sier Folkvord til NRK.

Uansett om det Aziz forteller til Expressen er sant eller ikke, mener Amnesty at det at en soldat skryter offentlig av krigsforbrytelser er noe som må følges opp.

– Denne typen historier er den beste rekrutteringshjelpen IS kan få, sier Folkvord.

Amnesty har lenge vært bekymret for det som skjer i områdene der irakiske styrker driver ut IS.

– En god del av de irakiske styrkene er sjiamuslimer og har vært kjent for overgrep overfor sunnier, sier Folkvord.

Han mener at Norge, som en del av alliansen som kjemper mot IS i Irak, bør si klart fra at overgrep ikke er akseptable.

Irakiske styrker fortsatte tirsdag fremrykkingen i Mosul. Ifølge den irakiske hæren kontrollerer IS nå et lite område på rundt en kvadratkilometer i gamlebyen i Mosul. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Flere rapporter om krigsforbrytelser

Aziz' historier er bare den siste av flere den siste tiden om mulig krigsforbrytelser som blir begått av irakiske styrker som kjemper mot IS.

Senest i går skrev danske Information at danske soldater i Irak mistenker at fanger regelmessig blir torturert på al-Asad-basen der de er stasjonert.

De danske soldatene ved flybasen har sendt gjentatte bekymringsmeldinger hjem til Danmark, som avisen Information har fått tilgang til.

Flybasen blir drevet av den irakiske spesialstyrken Counter Terrorism Service (CTS) og irakiske kilder ved basen skal overfor de danske soldatene ha bekreftet at det hver eneste natt blir torturert fanger der.

Den danske forsvarsledelsen har imidlertid ikke tatt saken opp med irakerne, ifølge Information «av frykt for forholdet til de irakiske samarbeidspartnerne».