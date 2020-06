Skrøt på sosiale medier om å skyte på demonstranter – politikvinne mistenkt for drap på svart mann

David McAtee ble skutt i Louisville i den amerikanske delstaten Kentucky under en demonstrasjon mot politivold søndag kveld, skriver AP.

McAtee drev en restaurant ikke langt fra der han ble drept. Han var kjent for å gi gratis mat til politimenn som kom innom restauranten.

Omstendighetene rundt skytingen er ikke klare, men det er klart at to politibetjenter avfyrte skudd.

De to er tatt ut av vanlig tjeneste og satt til administrativt arbeid, skriver Courier Journal.

Tirsdag ettermiddag opplyser politiet i Louisville at overvåkingskameraer viser at David McAtee hadde et våpen og fyrte av skudd kort før han ble skutt.

Politiet sier at videoen ikke besvarer spørsmål om hvorfor han skjøt eller hvor politiet var da han skjøt.

David McAtee ble skutt under en demonstrasjon natt til mandag. Foto: Privat

Hadde ikke skrudd på kameraene

Politiet i Louisville skal ha på seg kameraer som skal dokumentere hvordan de opptrer.

– De to politibetjentene som skjøt, brøt reglene våre ved enten ikke å ha på seg kamera eller ved å ikke slå på kameraene. Det er fullstendig uakseptabelt og det er ingen unnskyldning for det, sier visepolitisjef Rob Schroeder sier til CBS.

At politibetjentene ikke brukte kamera har fått borgermester Greg Fischer til å reagere kraftig.

– Denne type institusjonell svikt blir ikke akseptert. Derfor har jeg løst Steve Conrad fra stillingen som politisjef i Louisville, sa borgermesteren på en pressekonferanse.

En ung kvinne gir politikvinnen en blomst under en demonstrasjon i Louisville i Kentucky sist torsdag. Foto: Faksimile fra Louisville Courier Journal

Truet med å skyte

Skytingen har fått ekstra oppmerksomhet etter et innlegg på Facebook i forrige uke fra en av de to politibetjentene.

Innlegget ble skrevet etter at lokalavisen Courier Journal publiserte et bilde fra en demonstrasjon.

Bildet viser en ung kvinnelig demonstrant som står foran en rekke politimenn og gir en blomst til den kvinnelige politibetjenten.

På Facebook skriver politibetjenten at den unge kvinnen gjorde langt mer enn å «gi meg blomster».

Innlegget avsluttes på en måte som har vekket sterke reaksjoner i sosiale medier.

– Jeg håper pepperkulene som hun litt senere ble truffet av, gjorde vondt. Kom tilbake og få litt mer jente, jeg er på jobb igjen i kveld, skriver politikvinnen.

Hun har siden endret navn på Facebook-profilen sin og lukket siden.

Politiet er blitt angrepet flere ganger under demonstrasjonene i Louisville de siste dagene. Bildet fra sist torsdag viser demonstranter som prøver å velte en politibil. Foto: @THE_STABLE_GENIUS / @THE_STABLE_GENIUS

Skutt i sitt eget hjem

Louisville har vært et av stedene med de kraftigste demonstrasjonene og opptøyene den siste uken.

Allerede før Floyd ble kvalt til døde i Minneapolis sist mandag, var forholdet mellom politiet og svarte innbyggere i Louisville dårlig.

Byen hadde sin egen «black lives matter»-sak i mars da Breonna Taylor ble drept av politiet i sitt eget hjem.

Politifolkene banket på døren hennes i forbindelse med en narkotikasak. 26-åringen ble skutt åtte ganger. Politiet fant ikke noe narkotika på adressen.

Heller ikke ved skytingen i mars hadde politiet skrudd på kameraene

Sju skutt sist torsdag

Temperaturen har derfor vært høy under demonstrasjonene i Louisville etter at Floyd ble kvalt forrige mandag.

Torsdag ble sju personer – alle sivile – skutt under en demonstrasjon.

En av dem som ble skutt, skal være kritisk skadd.