Skotske protester mot nye koronatiltak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag klokken 18.00 stengte barer og restauranter i store deler av Skottland etter myndighetenes ordre.

De stenges i 16 dager som en del av tiltakene for å gjenvinne kontrollen over smittesituasjonen i landet.

Tiltakene rammer rundt 3,4 millioner mennesker, ifølge BBC. Det har fått mange til å reagere.

Ansatte fra flere av de stengte barene og restaurantene dumpet fredag haugevis med is utenfor City Chambers i Glasgow.

Én av mange skotske barer som fredag måtte stenge dørene. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Økt smitte

Skotske myndigheter innførte de nye tiltakene etter en økende smittetrend i landet den siste tiden.

Lørdag har landet registrert 1.009 nye smittetilfeller og 6 nye koronarelaterte dødsfall. 34 personer får intensiv behandling og totalt 432 personer er lagt inn på sykehus, ifølge skotske myndigheter.

Førsteminister i Skottland Nicola Sturgeon fortalte at det er behov for nye tiltak for å forhindre at landet ender opp på samme smittenivå som toppen i vår.

– Ved å innføre tøffe, men nødvendige tiltak nå, håper vi å kunne unngå å måtte innføre enda tøffere tiltak i fremtiden, sa Sturgeon da hun la fram de nye tiltakene for parlamentet onsdag.

Verst er smittesituasjonen i områdene Greater Glasgow & Clyde, Lothian, Lanarkshire, Forth Valley og Ayrshire & Arran.

Det er her de strengeste tiltakene nå er innført.

Nye koronatiltak i Skottland fra 9. oktober Ekspandér faktaboks For områdene med mest smitte: Serveringssteder stenges, foruten om takeaway.

Kafeer som ikke serverer alkohol vil kunne åpne mellom kl. 06.00 og 18.00

Kveldsmåltider kan bare serveres i innkvartering for beboere, men ingen alkohol kan serveres

Spesielle livshendelser som bryllup og begravelser kan ha alkoholservering, men med gjeldende møteregler med maksimalt 20 personer i regulerte lokaler.

Ingen gruppeaktivitet for innendørs treningssentre og idrettsbaner, med noen unntak for de under 18 år.

Ingen kontaktsport eller trening for voksne, unntatt profesjonell sport, innendørs eller utendørs

Ingen live-arrangementer utendørs

Snooker/bassenghaller, innendørs bowling, kasinoer og bingohaller skal stenges

Bruk av kollektivtransport bør minimeres så mye som mulig, anbefalt kun til skole og arbeid der det ikke kan gjøres hjemmefra.

Gjeldende møteregler, med maksimalt seks personer fra to husholdninger, fortsetter å gjelde. Tiltak i Skottland forøvrig: Serveringssteder med mat og drikke kan bare åpne innendørs mellom kl. 06.00 og 18.00, uten salg av alkohol

Serveringssteder kan ha åpent utendørs til kl. 22.00 med salg av alkohol (hvis det er lisensiert)

Takeaway (inkludert fra puber og restauranter) kan fortsette

Kveldsmåltider kan bare serveres i innkvartering for beboere, men ingen alkohol kan serveres

Gjeldende møteregler, maksimalt seks personer fra to husholdninger, fortsetter å gjelde

Spesielle livshendelser som bryllup og begravelser kan ha alkoholservering, men med gjeldende møteregler med maksimalt 20 personer i regulerte lokaler. Kilde: Skottlands regjerings nettsider.

Is-protesten fra ansatte ved stengte barer og restauranter etter skotske myndigheters nye koronatiltak. Foto: Douglas Barrie / AP

Stor usikkerhet

Mange av dem som hadde møtt opp for å demonstrere mot forbudet av salg av alkohol, jublet da isen ble dumpet på trappa til myndighetene som de føler straffer dem.

For Caitlin Lee som er ansatt ved et hotell som er berørt av de nye tiltakene, sier forbudet mot salg av alkohol medfører stor usikkerhet i bransjen.

– Bransjen og de ansatte har allerede vært gjennom en tøff tid uten jobb, og nå kommer vi inn i en ny bølge av det.

Chloe Fraser, som har jobbet i serveringsbransjen i 10 år, føler at bransjen blir ufortjent straffet.

Hun legger skylden på den økte smitten på dem som har deltattok på ulovlige hjemmefester.

– Det er tydelig at folk ikke følger tiltakene eller bryr seg om det større bildet. Bransjen bruker nå masse penger på alle disse ekstratiltakene, og det har vi ikke råd til. Derfor skjer denne demonstrasjonen.

De berørte ansatte får sympati fra myndighetene, men er klare på at alle må ta i et tak for å få kontroll på situasjonen.

– Jeg har også sympati for de tusen menneskene som blir smittet daglig, og for dem som har mistet livet og deres pårørende. Så alt er relativt, sier Skottland helsedirektør Jason Leitch.

– Vi vil at alle bransjer og samfunnet for øvrig skal komme tilbake til normalen. Men når smittetallene når et visst nivå må man gjøre ting man egentlig ikke ønsker.

Skyhøye smittetall i Europa

Men det er ikke bare i Skottland at koronasmitten stiger.

Viruset spres hyppig i store deler av Europa, og for første gang har det daglige smittetallet vært høyere enn 100.000.

I likhet med Skottland har mange land innført nye, strenge restriksjoner.