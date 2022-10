Skopusser, president og fange – Lulas da Silvas dramatiske liv

Det er den svarteste stund i hans 72 år lange liv. Fra helikopteret som lander på taket blir han ført ned to lange trapper til fengselsinngangen.

Datoen er 7. april 2018, og Brasils mest kjente politiker, tidligere president Lula da Silva, starter soningen av sin korrupsjonsdom.

Foran porten feirer hans motstandere fengslingen med fyrverkeri og taktfaste rop: «Lula na cadeia – Lula i fengsel». Mange av dem har ropt dette slagordet i årevis, og de

Lula føres inn i fengselet i Curitiba – i april 2018. Foto: HEULER ANDREY / AFP

opplever sitt største øyeblikk nå når drømmen endelig går i oppfyllelse.

Spesiell CV

Få ledere på kloden har levd et liv med så store svingninger og så mye dramatikk som Lula.

En rask titt på CV-en hans forteller det meste: Skopusser, metallarbeider, fagforeningsleder, partileder, president, fange, og nå: Presidentkandidat.

Han ble født inn i den dypeste fattigdom i de karrige områdene i det indre av Nordøst-Brasil. Året var 1945, og han fikk navnet Luiz Inacio.

Etter noen år forlot faren familien, og moren ble tvunget til å ta en dramatisk beslutning:

Da Lula var seks år tok hun med barna på en tretten dager lang reise i lastebil for å søke et nytt liv i storbyen São Paulo i sør.

Billedbrevet «Fra skopusser til president» ligger i NRKs arkiv, og inneholder utdrag fra filmen «Lula – Brasils sønn».

Der levde de fra hånd til munn, og Lula bidro til familieøkonomien ved å jobbe som skopusser.

Senere tok han fagbrev som metallarbeider, og ble en aktiv fagforeningsleder som snart kom på kant med det regjerende militærregimet.

Etter en omfattende streik ble han arrestert og tilbrakte 31 dager bak murene.

Valgt til president

Men diktaturets dager var snart talte, og Lula satset på en politisk karriere som leder for arbeiderpartiet PT. Han ble valgt inn i kongressen i 1986, og tre år senere stilte han som presidentkandidat. Men han lyktes ikke – verken ved dette eller ved valgene i 1994 og 1998.

Først i 2002 ble han valgt til president, og han styrte landet i åtte år. Det var en periode med stor fremgang for Brasil, da mer enn 30 millioner mennesker tok steget ut av fattigdommen.

Lula da Silva ble innsatt som president den 1. januar 2003. Foto: ORLANDO KISSNER / AFP

Og da han forlot presidentstolen mente over 80 prosent av velgerne at han hadde gjort en god jobb.

Men et av hans viktigste valgløfter – å befri landet fra dets store svøpe, korrupsjonen – ble ikke innfridd. Det skulle etter hvert innhente ham med full kraft.

– Neste offer var meg

I 2016 ble president Dilma Rousseff, Lulas etterfølger og partifelle, avsatt ved en omstridt riksrettssak. Da var myndighetene i gang med å etterforske den store korrupsjonsskandalen «Lava Jato» – Operasjon Bilvask.

Og det var klart at Lula var det viktigste målet for etterforskningen.

– Jeg visste lenge i forveien at de ville ha meg fengslet, fortalte han meg under et intervju tidligere i år.

– Da Dilma ble avsatt ved et kupp i 2016 var jeg helt sikker på at neste offer var meg. Målet var å hindre at jeg kunne komme tilbake og styre dette landet og skape et sosialt rettferdig samfunn, sa Lula i intervjuet med NRK.

Lula da Silva ga et halvtimes intervju til NRK tidligere i år. Foto: Studio PT

– Greide å unngå å hate

Lula da Silva ble tiltalt for å ha mottatt bestikkelser i forbindelse Lava Jato-saken. Men bevisene var tynne, og de viktigste anklagene var basert på uttalelser fra andre tiltalte som fikk strafferabatt for å fortelle.

Likevel ble han dømt til ni år og seks måneders fengsel, og i 2018 startet altså soningen – et ufattelig fall for Brasils mest berømte politiker. Hvordan taklet han dette? spurte jeg da jeg intervjuet ham:

– Jeg greide å unngå å hate, svarte han.

– Hvis man sitter i fengsel og dyrker hatet, så får man hjertetrøbbel. Man begynner å stange hodet i veggen. Så jeg skjønte at jeg måtte beholde roen, og det greide jeg.

– Jeg brukte tiden på å forberede meg på det som skjer nå. Jeg er svært takknemlig for den internasjonale solidariteten.

President Jair Bolsonaro morer seg med en dukke som forestiller Lula da Silva i fangedrakt. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

– Og jeg takker dem som hver dag i de 580 dagene jeg satt i fengsel stilte opp utenfor murene for å komme med oppmuntrende tilrop, sa Lula da Silva i NRK-intervjuet.

Stemningen snur

I november 2019 ble Lula løslatt fra fengselet i byen Curitiba i sør-Brasil. I første omgang var det på grunn av en endring av fengslingsreglene. Men stemningen i saken var i ferd med å snu.

Stadig flere mente at dette var en politisk prosess, særlig etter at det ble avslørt at dommen mot Lula var et avtalt spill mellom dommer og påtalemakt.

Noen dager senere besluttet Høyesterett å oppheve korrupsjonsdommen og gi den tidligere presidenten hans politiske rettigheter tilbake.

En av dommerne kom med knusende kritikk av Lava Jato, rettsprosessen der Lula ble dømt:

– Man kan ikke bekjempe kriminalitet ved å begå forbrytelser, sa dommeren. Og han hevdet at dommen var en politisk prosess, der målet var å hindre den populære politikeren i å delta i presidentvalget i 2018.

D-dag 30. oktober

Og mange mener at Lula ville ha vunnet valget, etter at han ledet klart på meningsmålingene før han ble nektet å stille til valg.

Lula vant første valgomgang – drøyt 5 prosent poeng foran Jair Bolsonaro. Foto: Andre Penner / AP

I stedet ble hans bitreste politiske fiende, høyrepopulisten Jair Bolsonaro, valgt til president.

Nå står altså Brasil midt i en ny dramatisk valgkamp, der nettopp de to skal møtes til dyst i den avgjørende valgomgangen den 30. oktober.

Den første omgangen vant Lula, men på langt nær så klart som de mest kjente meningsmålerne hadde spådd.

Man kan si mye galt om politikken her i Brasil, men ikke at den er kjedelig!