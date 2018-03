Skoleskytingen i Florida ble markert over hele USA

NRK besøkte Woodrow Wilson videregående skole utenfor Washington D.C. Her forlot 2000 elever undervisningen for å minnes de som ble drept, og for å protestere mot at det er så vanskelig å forandre våpenlovene i USA.

HÅND I HÅND: Elever ved Harvest Collegiate High School i New York danner en menneske-lenke. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Rundt om i USA har det vært over 3000 markeringer klokka 15.00, alle klassetrinn har deltatt, men spesielt de som går på videregående skole. Utenfor kongressen demonstrerte elever sammen med noen politikere.

Krever forandring

Ungdommene som NRK snakker med sier de er redde etter skytemassakren i Florida, og de mener at det må skje en forandring.

Ved skolen NRK besøker må alle elever gå gjennom metalldetektorer – et sikkerhetstiltak de ikke hadde på Parkland-skolen i Florida. Elevene forteller at de føler seg relativt trygge.

– Det har skjedd saker og ting nær skolen, men stort sett så gjør sikkerhetsvaktene en god jobb, forteller 18 år gamle Andrew Johnson.

Likevel ønsker de strengere våpenlover for å hindre nye masseskytinger, som den i Florida.

– Vi er så mange at vi kan få budskapet vårt gjennom, og få mer kontroll på våpnene, sier 18 år gamle Samuel Zambrano.

KREVER STRENGERE VÅPENLOVER: De to ungdommene Andrew Johnson og Samuel Zambrano tror dagens protest vil få politikerne i USA til å våkne opp. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Våpenlobbyen saksøker

Skytemassakren i Florida fikk guvernør Rick Scott til å heve aldersgrensen for kjøp av rifler og automatgevær i forrige uke, fra 18 til 21 år.

Dette får mektige National Rifle Association (NRA) til å reagere. De mener loven diskriminerer unge amerikanere og bryter med grunnloven som gir folk rett til å eie og bære våpen for å beskytte seg selv.