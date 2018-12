Skoleskyting i Florida: Nye videoopptak viser alt som gikk galt

Overvåkningsvideoer fra innsiden av Marjory Stoneman Douglas High School i Florida ble fredag frigjort som en del av et 10 måneder langt undersøkende arbeid av den lokale avisen South Florida Sun Sentinel.

«Dårlig politiarbeid hjalp skytteren å lykkes»

Det var 14. februar i år at Nikolas Cruz (19) drepte 14 elever og tre lærere på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida.

Cruz var tidligere elev ved skolen, men hadde like før massakren blitt utvist på grunn av truende oppførsel.

VIL UNNGÅ DØDSSTRAFF: 19 år gamle Nikolas Cruz er siktet for å ha drept 17 mennesker. Ifølge hans advokat vil han erklære seg skyldig dersom han unngår dødsstraff. Foto: Taimy Alvarez / AP

Ifølge avisen viser opptakene «58 minutter med totalt kaos på campus.»

«En skytter med en AR-15 skjøt, men er serie med tabber, dårlig politiarbeid, sketchy trening og dårlig ledelse, hjalp ham med å lykkes,» skriver Florida Sun Sentinel, etter at de har rekonstruert hendelsene ved hjelp av overvåkningsopptak og offisielle rapporter.

Informasjonen om opptakene kommer i forbindelse med at Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Commission skal levere en foreløpig granskingsrapport til staten innen 1. januar.

Sun Sentinels tidslinje viser at ingen medarbeidere ved skolen klarer å iverksette «Code Red», et tiltak som kunne ha ført til en såkalt «lock down» på skolen, til tross for at de så at en mann ankom skolen med en riflebag.

I stedet blir brannalarmen utløst, noe som får elevene til å forlate klasserommene og trekke ut i korridorene på vei mot skytteren.

Overvåkningsbildene viser også hvor elevene ble drept.

PANIKK: Elevene trakk ut i korridorene da brannalarmen ble utløst. Ifølge Florida Sun Sentinel ble seks elever drept utenfor et klasserom i tredje etasje av skolebygningen. Foto: POLICE VIA SOUTH FLORIDA SUN SENTINEL

Ifølge avisen skal elleve ha blitt drept i første etasje, og seks i tredje etasje utenfor et klasserom, i korridoren og i trappeoppgangen.

Den 407 sider lange foreløpige rapporten har samlet en ni måneder lang tidslinje, i tillegg til feil som at portene ut fra skolen ble stengt. Den omtaler også internettrafikken til den mistenkte i forkant av skoleskytingen, som skal ha hintet sterkt til hva han hadde tenkt til å utføre.

ANKOMMER SKOLEN: Overvåkningsbildet viser gjerningspersonen som ankommer skolen med en riflebag. Foto: Politiet via South Florida Sun Sentinel

Anbefaler intern gransking av politiet

Både rapporten og artikkelen til Florida Sun Sentinels peker på omfattende politisvikt, og syv av politimennene som ankom åstedet er nå anbefalt for en videre intern gransking.

«Gjerningsmannen rakk å gå til den nærliggende Walmart og bestille noe å drikke på Subway, mens politiet fortsatt trodde at han var i bygningen», skriver avisen.

Den ansvarlige sheriffen, Scott Israel, har mottatt massiv kritikk for håndteringen av skoleskytingen.

Andrew Pollack som mistet datteren sin i skoleskytingen omtaler de nye opplysningene som «hjerteskjærende», og ber sheriffen om å gå av.

Ifølge den foreløpige rapporten har sheriffen Scott Israel dokumentert at endringer er iverksatt, inkludert tilleggsopplæring av politibetjenter.

Denne uken uttalte han også at «reformene som er iverksatt ikke er slutten på prosessen», og fortalte at han ville gjennomføre eventuelle anbefalinger fra kommisjonen.