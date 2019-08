Skoler ved Notre-Dame må stenge etter forurensning

I etterkant av brannen i Notre-Dame advarte miljøorganisasjoner at opp mot 400 tonn bly hadde smeltet i brannen, skriver France24.

Forrige uke insisterte myndighetene på at blyforurensning ikke utgjør noen fare, melder nettstedet.

Likevel besluttet myndighetene i Paris å stenge to skoler i nærheten av den utbrente katedralen, på ubestemt tid, som følge av at en test avslørte høye blynivåer i skolegården, skriver Euronews.

Det skal ha blitt gjort for å være føre var, melder AFP.

Tidligere i juli ble skoler i nærheten av katedralen gitt ordre om å gjennomføre en grundig vask både innvendig og utvendig, noe lokale myndigheter uttalte at de gjorde for å forsikre beboere om at risikoen var minimal, melder The Guardian.

I helgen ble opprydningsarbeidet ved katedralen stoppet etter at en myndighetsperson vedgikk at det ikke var tilstrekkelige tiltak satt i verk mot blyforurensning, ifølge Euronews.

Søksmål

Tester gjennomført ved en av skolene i nærheten av katedralen viste blynivåer ti ganger så høye som det som defineres som farlig, ifølge Deutsche Welle som siterer Mediapart. Foto: Thibault Camus / AP

Nå har en fransk organisasjon varslet et søksmål knyttet til blyforurensning fra katedralen.

I søksmålet anklager den franske miljøorganisasjonen, Robin des Bois (Robin Hood), myndighetene i Paris for å sette liv i fare ved å ikke være raske nok med å begrense risikoen for blyforurensing, skriver Deutsche Welle.

Gruppen mener blant annet at myndighetene ikke gjorde nok for å informere om de potensielle farene ved blyforurensning til arbeidere ved katedralen og beboere i nærheten, samt å sette i verk tiltak for å begrense forurensningen, ifølge France24.

Myndighetene hevder at de har tatt de riktige grepene og vært åpne omkring dette, og insisterer på at blyforurensning ikke utgjør noen fare.

Blyforgiftning kan blant annet gi skade på beinmarg, nervesystem, nyrer og hormonproduserende organer, skriver Norsk Helseinformatikk.

Fått inn mindre penger enn lovet

Arbeidet med å restaurere katedralen har ennå ikke mottatt alle pengene som ble lovet.

En viktig begrunnelse for dette skal være at flere frykter at katedralen ikke blir gjenoppbygd i sin gamle prakt.

– Jeg tror mange av de uoppfordrede budene fra alle mulige arkitekter, til hvordan Notre-Dame skal se ut, har skremt mange franskmenn, uttalte lederen for fondet «Friends of Notre-Dame», Michael Picaud, til DR.

