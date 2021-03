Skolejente innrømmer løgn før terrordrap på fransk lærer

47 år gamle Paty ble drept med kniv og fikk hodet skåret av 16. oktober i fjor.

Angrepet skjedde etter at han tidligere hadde vist fram en karikatur av profeten Mohammed i en klassetime.

Drapsmannen, en 18-åring med tsjetsjensk bakgrunn, drepte læreren etter å ha vært i kontakt med 13-åringens far.

Faren hadde lagt ut en video som anmodet folk om å protestere mot læreren. Han mente at datteren var blitt fornærmet av at læreren viste frem tegningene.

Etter drapet ble det lagt ned blomster utenfor skolen der Paty jobbet i Conflans-Sainte-Honorine. Foto: Michel Euler / AP

Var blitt kastet ut av klassen

Den 13 år gamle jente var en av Patys elever. Tidligere har det kommet frem at hun ikke var til stede i klassen da temaet om ytringsfrihet ble omtalt og tegningene ble vist.

Hun fortalte faren at Paty ga muslimske elever mulighet til å forlate klasserommet før han viste fram tegningene.

Nå skriver Le Parisien at 13-åringen ikke var til stede i klassen den dagen.

Hun skulket skolen, noe avisen skriver at skjedde ofte. Etter at en venninne fortalte om det som hadde skjedd i klassen, løy hun for foreldrene om grunnen til at hun ikke var i timen.

– Hun løy fordi hun følte seg fanget i en spiral fordi klassekameratene hennes hadde bedt henne være talsperson, sier advokaten hennes, Mbeko Tabula, til AFP.

Siktet for ærekrenkelse

Dette bilde tatt fra sosiale medier er et av få som eksisterer av drapsmannen, 18 år gamle Abdullakh Anzorov Foto: Grab fra Facebook

Hun er nå siktet for ærekrenkelse, mens faren er siktet for medvirking til drapet.

Selve drapsmannen, 18 år gamle Abdullakh Anzorov, ble skutt og drept av politiet like etter at han hadde drept Samuel Paty.

Les også: Samuel Patys drapsmann fikk ærefull begravelse i Tsjetsjenia

Le Parisien skrev mandag at Anzorovs siste kontakt før drapet var med Faruq Shami, en kjent islamist som oppholder seg i Syria.

Fordømmer kampanje mot professorer

Franske myndigheter fordømte mandag en studentprotest mot to forelesere som anklages for islamhat.

Studentene satte i forrige uke opp plakater på et universitet i Grenoble der professorene ble navngitt og kalt for fascister.

Marlene Schiappa, minister med ansvar for statsborgerskap, sier at anklagene mot de to minner om anklagene mot Samuel Paty i fjor høst.

– Det er virkelig avskyelig etter det som skjedde med Samuel Paty, som ble hengt ut på samme måte på sosiale medier. sa Schiappa til BFM mandag.

Innenriksminister Gérald Darmanin sier at de to professorene har fått politibeskyttelse.