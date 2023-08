Skolebarn fanget i dinglende taubane 270 meter over bakken

Det pågår nå en storstilt militæroperasjon for å redde seks barn og to voksne som er fanget i en taubanevogn i Pakistan.

De var på vei til skolen da en av to kabler røyk, og vogna var da halvveis til toppen i Battagram, 20 mil nord for hovedstaden Islamabad.

Nå henger de 274 meter over bakken, og myndighetene har satt i gang en stor redningsoperasjon i dalen, melder BBC.

Flere helikoptre

Flere helikoptre har kommet til området, men det er foreløpig uklart hva som er status på selve operasjonen. Bilder fra stedet viser at mannskap fires ned til vogna, men det er ikke kjent om de har klart å løfte noen ut.

Samtidig som de ønsker å få personene ut, må de gå varsomt fram slik at vogna ikke ødelegges ytterliggere og i verste fall løsner helt.

Myndighetene har også lagt ut et sikkerhetsnett på bakken.

Operasjonen i dalen er krevende på grunn av en del vind. Samtidig frykter de at helikoptrenes rotorblader kan destabilisere vogna mer, sier en redningsarbeider til Reuters.

Vanlig «vei» mellom fjellene

– For Guds skyld, hjelp oss, sier Gulfarez til Geo News.

Han snakket med TV-kanalen på telefon, og fortalte da at de hadde sittet fast i over seks timer. De har ikke noe vann i vogna, og en av skoleelevene har fra før hjerteproblemer og var bevisstløs.

En lærer ved skolen barna var på vei til sier at rundt 150 personer tar luftveien hver dag.

Slike taubaner er vanlig i flere av Pakistans fjellområder, hvor infrastrukturen ellers er dårlig. De brukes til å frakte både mat, varer – og personer – fra et fjell til et annet.

Mange er hjemmelagde. Midlertidig statsminister Anwaar-ul-Haq Kakar sier at myndighetene nå må gjennomføre inspeksjon av alle private taubaner, for å sikre at de er trygge.

Fjelltoppene i Allai-distriktet er rundt 4500 meter over havet.