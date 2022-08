Skogbrannrekord i Spania – ny hetebølge på gang

2880 kvadratkilometer er blitt tatt av flammene i Spania så langt i år. Det viser tall fra European Forest Fire Information System (EFFIS).

Det tilsvarer et område nesten åtte ganger Mjøsas størrelse eller klart større enn gamle Vestfold fylke.

De siste 15 årene, fra 2006 til 2021, har det i gjennomsnitt brent 457 km² i den samme perioden.

Ga hetebølge navn

Spania har i sommer hatt flere langvarige hetebølger. Sør i Spania opplevde man temperaturer over 40 grader tidligere på året enn noen gang før.

I Sevilla, sør i landet, innførte man i sommer et system der man gir hetebølger navn, slik det lenge har vært vanlig for orkaner.

Under systemet får hetebølgene navn dersom de når en viss styrke. Historiens første navngitte hetebølge ble «Zoe» som herjet Sevilla i begynnelsen av august.

Nå er enda en hetebølge på gang. I Sevilla var det ifølge Yr ventet 41 grader på søndag og 40 grader på mandag.

Utbrente hus i Santibanez del Val nordvest i Spania. Foto: CESAR MANSO / AFP

Flyktet fra brennende tog.

Hetebølge har tørket ut landskapet, noe som igjen har ført til de mange brannene.

For mange spanjoler har brannene ført til at de har flyktet for livet.

Onsdag ble 20 personer skadet da et tog kjørte inn i en brann, skriver The Guardian.

Lokføreren ga passasjerene beskjed om å bli på toget mens han rygget ut. Til tross for advarselen fikk mange passasjerer panikk og forlot toget.

Resultatet ble at tre passasjerer ble kritisk skadd og mange andre fikk brannsår.

Landsbybeboere ser på sine utbrente hjem i A Veiga de Cascalla, nord i Spania. Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Merket røyk 400 kilometer borte

Også nabolandet Portugal opplever et av sine verste brannår.

Så langt i år har 878 km² blitt tatt av flammene mot 498 km² i snitt i samme periode de siste 15 årene.

Onsdag forrige uke brant det så kraftig øst i Portugal at røyklukten nådde Madrid, 400 kilometer unna.

Nødtelefonen i Madrid fikk 380 telefoner fra folk som var bekymret over røyklukten, skriver Euronews.

En gjeter ser på en hveteåker i full fyr ved Zamora, ikke langt fra grensen til Portugal. Foto: ISABEL INFANTES / Reuters

Krise i flere land

Frankrike har den verste brannsommeren som er målt de siste 15 årene.

Så langt har det brent 621 km², over sju ganger så mye som snittet fra 200–2021.

Lengst utenfor det normale er Romania. Der er 150 km² tatt av flammene, 12 ganger snittet.

Totalt i EU er 7252 km² tatt av flammene. Det er mer enn tre ganger snittet på 207 km².