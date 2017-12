Skogbranner truer Los Angeles' rikeste

230.000 mennesker er evakuert fra hjemmene sine i det sørlige California på grunn av en serie skobranner, opplyser borgermester i Los Angeles, Eric Garcetti.

i det eksklusive Bel Air-strøket er flere luksusvillaer brent ned og store styrker er satt inn for å bekjempe flammene.

Blant luksusboligene som er truet av brann er mediemogulen Rupert Murdochs 65 mål store Moraga vingård, skriver Los Angeles Times.

En liten del av vingården sto onsdag kveld i brann, sa brannmannskaper onsdag kveld lokal tid.

Videoer fra bilister viser hvordan skogbrannene går helt opp til veier. Du trenger javascript for å se video. Videoer fra bilister viser hvordan skogbrannene går helt opp til veier.

«Pornodalen» i brann

Også Los Angeles-området San Fernando Valley, kjent som verdens pornohovedstad, er kraftig rammet av brannene.

Bare i dalen er over 100.000 mennesker evakuert og nærmere 50 kvadratkilometer med skog og kratt brent, skriver Los Angeles Times.

Minst 30 boliger i området er totalskadet blant annet Rancho Padilla, der nesten 30 hester døde.

– Bygninger kan bygges opp igjen, men hestenes liv kan ikke det. Det er min største sorg, sier Patricia Padilla hvis familie bor på ranchen der 29 hester ble flammenes rov.

Et bilde tatt av astronauten Randy Bresnik om bord på Den internasjonale romstasjonen viser hvordan røyken fra brannene er klart synlig fra verdensrommet. Foto: NASA / Reuters

Dårlige værmeldinger

Brannene startet mandag og har i løpet av få timer spredt seg over et stort område-

Tre brannmenn er så langt skadet i brannene og lagt inn på sykehus.

Værmeldingene går ut på at det tørre været med sterk vind vil fortsette torsdag og kanskje videre i uken, noe som øker faren for at brannene skal bre seg.

– Vi venter oss at vinden oppfører seg ekstremt, sier brannsjef i Los Angeles, Daryl Osby, til Reuters.

Den kraftige vinden har ført til at Californias guvernør Jerry Brown har erklært unntakstilstand i området.

Røyken veller opp fra brannene. Du trenger javascript for å se video. Røyken veller opp fra brannene.

Stoppet TV-serier

Brannene i Los Angeles-området har også ført til at innspillingen av TV-seriene «Swat» og «Westworld» er stoppet.

«Sikkerheten for alle i produksjonen går først. Våre tanker går til alle de som er rammet», skriver manusforfatterne i CBS-serien «Swat» på Twitter.

I en uttalelse melder HBO at innspillingen av «Westworld», der norske Ingrid Bolsø Berdal er på rollelisten, kommer til å komme i gang igjen så fort området er sikkert igjen.