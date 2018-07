Skogbranner i Hellas: Barnefamilier funnet døde i villa

De omkomne ble funnet tett omslynget i hagen til en villa. Regionen er populær for lokale turister, spesielt pensjonister og barn på sommerleirer.

– Tidlig i morges fant vi, litt bortenfor tre andre ofre, dessverre dette stedet. Det er 26 mennesker. Menn, kvinner og dessverre barn, sier redningsarbeider Vassilis Andriopoulos i Røde Kors.

Det skal ifølge Røde Kors være snakk om flere barnefamilier.

– Det virker som om flere kjente hverandre, for de ble funnet i grupper på tre og fire, så de kan være venner eller familier som prøvde å beskytte hverandre ved å klemme hverandre, sier redningsarbeideren.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. SPREDNINGEN: Skogbrannene har brutt ut i områdene Rafina og Mati, i tillegg til byen Kinéta, som ligger rundt 40 kilometer vest for Aten.

Får psykologisk hjelp

Redningsarbeiderne som fant de 26 personene, får nå psykologisk hjelp, ifølge NTB.

– Vi gir psykologisk hjelp, ikke bare til folk som er evakuert, men også til våre medarbeidere, som har opplevd svært traumatiske opplevelser, sier Georgia Trismpioti fra gresk Røde Kors.

Trismpioti sier også at brannene har gjort et voldsomt inntrykk på de berørte grekerne.

– Folk er virkelig i sjokk. De kan ikke forstå hva som har skjedd med dem. De har mistet sine kjære og mistet sine hus. De er sinte og desperate. Vi har virkelig bruk for hjelp, sier hun.

OMKOMMET: Redningsarbeidere bærer på en omkommet person i landsbyen Mati, nordøst for Aten. Det er i dette området brannene har rammet verst. Foto: Alkis Konstantinidis / Reuters

Landesorg og pave-bønn

Tirsdag ettermiddag skal skogbrannene i store grad være begrenset og under kontroll, sier myndighetene i landet, ifølge Reuters.

Det brenner fortsatt i noen områder med risiko for at det antenner på nytt.

Greske myndigheter har bedt om hjelp fra EU til å håndtere situasjonen.

Tidligere i dag erklærte den greske statsministeren Alexis Tsipras tre dagers landesorg.

– Hellas går gjennom en ufattelig tragedi, sa Tsipras i en TV-sending da han erklærte landesorgen.

Pave Frans ber nå for skogbrannofrene i Hellas, melder AP.

Tirsdag sendte Vatikanet ut et telegram med kondolanser til det greske folk. Paven sa han var «dypt trist» over dødsfallene «og at han sendte sin solidaritet til alle de som er rammet av tragedien».

FUGLEPERSPEKTIV: Landsbyen Mati har blitt hardt rammet av skogbrannene i Hellas. Foto: Savvas Karmaniolas / AFP

Verste på over 10 år

Antallet omkomne fra brannene i Hellas har steget til 74, opplyser greske brannmannskaper overfor AP. Mer enn 180 mennesker er på sykehus til behandling av skader.

Skogbrannene i Hellas er de dødeligste i landet siden 2007.

De fleste ofrene for brannene er blitt funnet i turistområdet Mati, som ligger 40 kilometer nordøst for hovedstaden.

To branner brøt ut mandag, den ene i en furuskog nær kystbyen Kineta, vest for Aten og den andre i Penteli-området nordøst for hovedstaden.

Søppel som ikke har blitt hentet og gress som ikke har blitt klippet, i kombinasjon med vindkast på opptil 8 meter i sekundet, skal ha gjort at brannen spredte seg raskt til boligområder.