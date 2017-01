Skogbranner gir unntakstilstand i Chile

Mer enn 450 kvadratkilometer, et område på størrelse med Oslo kommune, brenner i regionen O'Higgins. 200 personer er evakuert fra et område sør for hovedstaden Santiago.

Ingen er skadd, men det er store materielle skader. Landbruksminister Carlos Furche sier til statskanalen at katastrofen er som et jordskjelv for regionen.

Ifølge chilenske skogmyndigheter, CONAF, er brannene startet av mennesker, men det er for tidlig å si om de ble påtent med vilje. Foto: STRINGER / Reuters

Både byer, fabrikker og vingårder står i fare for å bli slukt av flammene.

President Michelle Bachelet har tatt en pause fra besøket fra Frankrikes president François Hollande og sier hun har bedt andre land om hjelp.

Tror mennesker startet skogbrannene

De 18 separate brannene forverres av sterke vinder og en hetebølge som landet er rammet av.

Størst skade har skogbrannene gjort i og rundt byen Pumanque, rundt 14 mil sør for hovedstaden Santiago. Her har et landområde på rundt 24.000 hektar brent, skriver Reuters.

Så langt har ingen av Chiles nasjonalparker blitt rammet av skogbrann.