Skogbrannene i Sibir truer storbyer

Brannene i Sibir startet i forbindelse med tordenvær og temperaturer på over 30 grader.

Kraftig vind har også gjort at de sprer seg svært raskt.

Storbyer innhyllet i røyk

Russiske myndigheter sier at nærmere 30.000 kvadratkilometer skog nå står i brann. Det er et område på størrelse med Belgia.

RAMMER STORE OMRÅDER: Dette bildet er tatt fra et helikopter og viser den kraftige røyken fra skogbrannene. Foto: HANDOUT / Reuters

Men miljøorganisasjoner mener at tre ganger så store områder har blitt ødelagt av brannene i Sibir den siste tiden.

Storbyer som Novosibirsk, Jekaterinburg og Tsjeljabinsk er innhyllet i røyk. Mange flyavganger har blitt innstilt.

– Situasjonen er vanskelig. Mange skoger brenner og røyken ligger over bebodde områder. Prognosene er ikke gode, sier den russiske statsministeren Dmitrij Medvedev ifølge nyhetsbyrået AP.

VANSKELIG: Statsminister Dmitrij Medvedev kom i går kveld til byen Krasnojarsk for å lede arbeidet med å slukke brannene. Foto: Yekaterina Shtukina / AP

Medvedev kom til byen Krasnojarsk i går for å lede arbeidet med å slukke brannene.

Statsministeren understreket overfor statlig russisk TV at alt nå må gjøres for å hindre at brannene når fram til de store byene.

Forsvaret settes inn

Den russiske presidenten Vladimir Putin bestemte i går kveld at militære styrker må settes inn i arbeidet med å slukke skogbrannene.

INTENSIVERS: Nye mannskaper fraktes inn i områdene som brenner i Sibir. Nå skal også forsvaret bidra med fly, helikoptre og personell. Foto: HANDOUT / Reuters

10 helikoptre og fly med utstyr for å frakte større mengder vann sendes til Sibir. Fra før deltar om lag 2700 brannfolk i kampen mot brannene.

Reportasjene som russiske medier formidler viser mannskaper som går med vanntanker på ryggen og spruter vann på flammene.

I forhold til omfanget på skogbrannene virker innsatsen nokså beskjeden.

Det ser også ut til å være et stort behov for fly og helikoptre som kan bekjempe flammene på en mer effektiv måte.

STORT OMFANG: Røyken fra brannene i Sibir kan sees klart og tydelig fra satellitter i verdensrommet. Foto: Joshua Stevens / AP

Myndighetene sier også at mange av brannene er i vanskelig tilgjengelige områder som ligger langt unna folk. Det er ikke ressurser til å forsøke å slukke disse.

USAs president Donald Trump har snakket med sin russiske kollega og tilbudt hjelp til å bekjempe skogbrannene.

President Putin takket for tilbudet, og sa at han skal komme tilbake hvis det blir behov for det.

Trump ringte

Russerne skal ha tolket telefonsamtalen som et signal på at USA og Trump nå ønsker å bedre forholdet mellom de to landene.

«President Putin har uttrykt sin dypeste takknemlighet for denne oppmerksomheten og for tilbudet om hjelp og støtte», heter det i en uttalelse fra Kreml.

Trump og Putin skal også ha blitt enige om å holde kontakten, både per telefon, men også gjennom personlig møter. Det hvite hus bekrefter også at de to statslederne har snakket sammen og at de diskuterte skogbrannene, men også handel, uten av dette spesifisere noe ytterligere.

Stor skade på miljøet

Russiske miljøvernere kaller skogbrannene for en katastrofe.

De sier at CO₂-utslipp fra brannene bidrar til den globale oppvarmingen.

FÅR BRENNE: Mange av brannene i Sibir er i øde og vanskelig tilgjengelige områder. Foto: HO / AFP

I tillegg kan røyken få snø og is i Arktis til å smelte raskere hvis islagte områder dekkes med svart aske og sot.

Satellittbilder viser hvordan røykskyer driver inn over arktiske områder.

Den russiske avdelingen til Greenpeace sier at sot og aske også gjør at permafrosten smelter raskere. Det gjør at drivhusgassen metan slippes ut, noe som også påvirker den globale oppvarmingen.

Organisasjonen krever at russiske myndigheter gjør mer for å slukke de store brannene i Sibir.