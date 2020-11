Uvanlig varm november har ført til flere små busk- og gressbranner langs Australias østkyst. Samtidig er skogbrannen på verdensarvlistet øy inn i sin sjette uke.

– Denne brannen er veldig vanskelig å kontrollere under forholdene vi har på bakken. Det er spesielt mye vegetasjon og tilgangen til brannen er vanskelig. Det sier overinspektør i det lokale brannvesenet, James Haig til ABC News Australia.

Neste halvparten av øya er ødelagt

Australske brannfolk kjemper nå for å unngå at brannen ødelegger mer av øyas unike skogområder. Skogbrannen på øya er inne i sin sjette uke.

Fraser Island står på verdensarvlista grunnet regnskogene og et komplekst system med sanddyner som er i kontinuerlig utvikling. Øya er også hjemstedet til en rekker dingoer eller villhunder.

I tillegg har øya en viktig plass i de lokale aboriginenes verdensbilde. Hundretusenvis av turister kommer til Fraser Island hvert år.

Brannfolkene kjemper ikke bare mot utfordrende værforhold, men også begrenset tilgang til nordsiden av øya. Det brenner fra to kanter i et område på 74.000 hektar. Men foreløpig skal ikke noen eiendommer på øya være i fare. Turister har også fått forbud mot å reise til øya inntil videre.

Brannmannskaper på Fraser Island mandag. Begrenset tilgang til øya gjør jobben krevende. Foto: Qld Fire & Emergency

Opptil ti brannfly er blitt sendt ut for å bekjempe brannen, blant annet for å sikre viktige steder for aboriginene. Til sammen slapp de om lag 250.000 liter vann på brannen lørdag. Dette vil ifølge brannvesenet kun bremse brannens framvekst.

– Vi trenger virkelig regn, og dessverre ser det ikke ut som vi får det på en stund, sier Haig.

Nærmer seg varmeste november noensinne

Det ble registrert over 40 varmegrader flere steder i Australia i løpet av helgen. På søndag registrerte Sydney den varmeste novemberdagen noensinne.

– November har vært ganske uvanlig på mange måter. Vi har bare hatt omtrent halvparten av vår normale nedbørsmengde. Og det er mulig at dette vil bli den varmeste novembermåneden så langt. Det sier den australske meteorologen Andrew Watkins til BBC.

Det australske Bureau of Meteorology har spådd en seks dagers hetebølge i deler av landet. Samtidig har brannvesenet advart om svært høy brannfare i deler av New South Wales og i Queensland. I løpet av søndagen ble det meldt om 62 ulike busk- og gressbranner.

Om lag to tredeler av delstaten Queensland, deriblant Fraser Island, er rammet av tørke.

Frykter nye storbranner

En undersøkelse viser at nær 18 millioner innbyggere i Australia, om lag 75 prosent av befolkningen, direkte eller indirekte ble berørt av de seneste skogbrannene i landet. Foto: Noah Berger / Noah Berger

Australia opplevde sin verste skogbrannsesong noensinne sommeren 2019–2020. Da ble et område på størrelse med Storbritannia svidd av. 33 mennesker og rundt en milliard dyr døde.

Tre år med tørke var en av hovedgrunnene til at fjorårets skogbranner ble så destruktive. Selv om tørken ikke er like ille i år, kan en lang og tørr sommer føre til langt større skogbranner.

– Gresset kan være grønt i områder der du er nå. Men det vil ikke ta lang tid før det tørker ut når sommervarmen kommer. Det sier Richard Thornton, administrerende direktør i Bushfire and Natural Hazard Cooperative Research Senter til Al Jazeera.

Australias brannsesong går vanligvis fra våren på den sørlige halvkule og gjennom sommeren.