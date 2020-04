– Værvarselet er ikke bra i området, det er ventet kraftig vind, 20 meter pr. sekund, sier den ukrainske innenriksministeren Arsen Avakov ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Han understreker at situasjonen for øyeblikket er under kontroll, og at en av fire ulmebranner inne i Tsjernobylsonen er lokalisert.

Skogbrannene brøt ut den 4. april, og i midten av forrige uke meldte myndighetene at brannene stort sett var slukket.

Den gang deltok vel 300 brannfolk i kampen mot flammene, i tillegg til brannbiler og helikoptre.

BEKYMRING: Det er nå satt inn hele 1400 brannfolk i kampen mot brannene ved Tsjernobyl. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / Reuters

Men de siste dagene er det klart at ulmebrannene har utviklet seg til mer omfattende branner, og nå deltar mer enn 1400 brannfolk i arbeidet.

Det tyder på at situasjonen har blitt atskillig mer alvorlig.

Les mer: Skogbranner i Tsjernobyl fører til økt radioaktiv stråling

Røyk over hovedstaden

I helgen kom røyken fra brannene ved Tsjernobyl inn over hovedstaden Kyiv som ligger om lag 10 mil unna.

Ukrainske myndigheter sa da at røyken ikke inneholdt radioaktivitet.

IKKE FARLIG: Ukrainske myndigheter forsikrer at røyken som har kommet inn over Kyiv fra Tsjernobyl, ikke er radioaktiv. Foto: GLEB GARANICH

Befolkningen er bekymret for at røyken fra brannene skal føre med seg radioaktiv røyk og aske, men myndighetene forsikrer også i dag at det ikke er noe mer enn normal bakgrunnsstråling i hovedstaden.

Da skogbrannene var størst, meldte ukrainske medier at strålingen inne i sonen var inntil 16 ganger høyere enn det som er vanlig i naturen.

NOE HØYERE STRÅLING: For en ukes tid siden meldte ukrainske medier at strålingen i forbindelse med skogbrannene var inntil 16 ganger høyere enn det som er normalt i naturen. Foto: STRINGER

Men selv det er ikke spesielt høy stråling, og på veien til hovedstaden blir radioaktiviteten tynnet kraftig ut.

Les også: Bor ulovlig i Tsjernobyl – nekter å flytte

Hva med kraftverket?

Det var i april 1986 at reaktor nummer fire ved Tsjernobyl-kraftverket eksploderte og sendte radioaktiv stråling ut over store deler av Europa.

SIKRET: En gigantisk hall er bygd over den ødelagte reaktor nummer fire for å hindre at radioaktiv forurensing slipper ut. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

For noen år siden ble det bygd en kjempestor hall over den ødelagte reaktoren.

Det er bygd branngater rundt det tidligere atomkraftverket for å hindre at skogbranner kommer for nære.

Eksperter tror ikke det er fare for at skogbrannene skal ramme anlegget.

Men noen steder i det avstengte området er grunnen svært radioaktiv.

Det kan være der utstyr som ble brukt i oppryddingsarbeidet til å begynne med er gravd ned, eller der det har kommet høyradioaktivt nedfall fra reaktor fire.

Røyk og aske fra disse stedene vil kunne inneholde mer radioaktivitet.