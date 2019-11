Skjøt demonstrant mens direktefilming pågikk

Hendelsen skjedde da unge demonstranter skulle gå over et lyskryss i Sai Wan Ho-distriktet i dag tidlig hongkong-tid.

Bildene viser en politimann som trekker våpenet i det han forsøker å hindre en maskert mann å gå over lyskrysset.

Demonstrantene hadde da forsøkt å blokkere veier og nedganger til byens t-bane.

En annen maskert mann forsøker å snakke til politimannen, og flere demonstranter kommer til. Plutselig skyter politimannen den unge mannen som snakker til ham i brystet, og mannen faller rett i bakken.

Politimannen fyrer deretter av to skudd rundt seg, og en ny mann faller over ende. Opptaket er for utydelig til å se hvor i kroppen vedkommende blir truffet.

Brakt til sykehus

Den første personen ble liggende tilsynelatende bevisstløs på bakken. Ifølge tv-kanalen Cable TV og nyhetsbyrået Reuters skal han nå være operert ved et sykehus i byen, og tilstanden er ifølge rapportene stabil.

Den andre personen skal ha vært ved bevissthet hele veien, og det er uklart hvordan det har gått med ham.

Opptaket av skytingen er vist på tv-stasjonen Cable TV.

Sporene er fortsatt synlig på stedet hvor en politimann skjøt en demonstrant. Foto: Kin Cheung / AP

Prøvde å kjøre ned demonstranter

En annen video som er formidlet av nyhetsnettstedet Hong Kong Free Press viser en politimann på motorsykkel kjøre rett mot en gruppe demonstranter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Stemningen i byen er svært spent.

På fredag døde en ung student etter et fall i et parkeringshus. Studenten falt ned en etasje i parkingshuset og ble funnet livsløs. Omstendighetene rundt fallet er fortsatt uklare, men politiet hadde nettopp avfyrt tåregåss mot p-huset.

Både på fredag kveld og i helgen var det flere markering for den døde.

I morgentimene i dag - midt i den travleste tiden - var det en rekke protester rundt om i finansbyen.

Også dresskledde menn sluttet seg til, før de skulle videre på arbeid.

Politiet svarte med tåregass, som skapte kaos i Hongkong forretnings- og handledistrikt hvor folk søkte tilflukt i butikker og forretningsbygg.

Hongkongs innbyggere søker tilflukt i ett av de store varamagasinene etter at politiet har avfyrt tåregass i Hongkongs sentrale distrikt. Foto: Anthony Wallace / AFP

Politi under press

Politiet i Hongkong har foreløpig ikke ønsket å kommentere skytehendelsen. Politistyrken har de siste månedene blitt anklaget for unødvendig voldsbruk i forbindelse med at demonstrasjonene har hardnet til.

Samtidig har enkelte polititjenestemenn i anonyme intervjuer med utenlandske medier fortalt hvilket press de føler de er under.

Politiet har fått beskjed av Hongkongs lokale regjering om å gjenopprette ro og orden i finansbyen, som begynner å merke virkningene av demonstrasjonene og uroen som nå har vart i fem måneder.

Presset kommer også fra kommunistpartiet i Kina, som gjennom sin talsmann for den kinesiske regjeringens Hongkong og Macau-kontor, oppfordrer til «en fast håndtering» av situasjonen.

Følg utviklingen i NRKs nyhetssenter: