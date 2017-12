Skjebnevalg i Sør-Afrika: ANC velger ny leder

Eksperter på sørafrikansk politikk er enige om at dagens valg av ny leder i ANC, er et skjebnevalg for landet.

– Det er dramatisk for alle sørafrikanere uansett politisk ståsted.

Det sier analytiker Daniel Silke til NRK i Johannesburg.

Daniel Silke er an av ekspertene i Sør-Afrika som mener at helgens valg av ny leder i ANC, er dramatisk for alle sørafrikanere. Du trenger javascript for å se video. Daniel Silke er an av ekspertene i Sør-Afrika som mener at helgens valg av ny leder i ANC, er dramatisk for alle sørafrikanere.

– Vi sørafrikanere håper på en «boost» med et nytt lederskap i regjeringspartiet, legger Silke til.

Silke får støtte av andre eksperter i Sør-Afrika på at valget av ANC blir helt avgjørende for landets framtid.

ANC kan kollapse

– For ANC er valget av leder et valg om partiet skal kollapse eller vokse seg stort igjen.

– For Sør-Afrika er valget av ny ANC-leder et valg om landet skal stagnere eller om landet skal oppleve vekst.

Det sier William Gumede, leder av tenketanken Democracy Works Foundation i Johannesburg til nyhetsbyrået Reuters.

– Hvis ikke en leder som står for reformer blir valgt til å lede ANC videre, så kan dette valget potensielt være starten på slutten for ANC, legger Gumede til.

Dagens president Jacob Zuma og visepresident Cyril Ramaphosa. Sistnevnte er en av favorittene til å etterfølge Zuma som ANC-leder og kommende president i Sør-Afrika. Foto: Gianluigi Guercia / AFP

Redningsmann?

Det er dagens visepresident og tidligere forretningsmann Cyril Ramaphosa som mange ser på som en redningsmann for ANC og for landet.

Han blir sett på som en handlingens mann som kan modernisere ANC.

Ramaphosa har kampen mot korrupsjon som en av sine hjertesaker.

Han kommer fra høyre siden i ANC.

Ekskona til Zuma

Ekskona til dagens president Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma, har også sterk støtte i ANC blant andre i den mektige kvinnegruppen og i ungdomspartiet. Hun representerer venstresiden i partiet.

Ekskona til president Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma, er blant favorittene til å ta over som ny leder i ANC. Hun har sterk støtte fra mektige grupper på venstresiden i ANC. Foto: Rajesh Jantilal / AFP

Hun har tidligere hatt flere statsrådsposter og har også en periode bak seg som leder av Den Afrikanske Union (AU).

Mange frykter at hun skal beskytte eksmannen dersom hun blir leder i ANC og trolig landets president i 2019.

President Zuma har en rekke korrupsjonssaker hengende over seg, saker som han kan måtte stå til rette for når presidentperioden er over i 2019.

President Zuma har ikke lov til å støtte noen av kandidatene, men indirekte skinner det gjennom at ekskona er presidentens favoritt.

Avgjøres i helgen

Det er sju kandidater til vervet som leder av ANC. Vinneren vil dermed mest sannsynlig bli Sør-Afrikas president når dagens leder går av i 2019 etter to perioder ved makten.

Ramaphosa og Dlamini-Zuma er favorittene, få tror at de andre kandidatene har noen mulighet.

5000 delegater skal avgjøre hvem som blir ny ANC-leder i løpet av helgen, trolig skjer selve avstemningen søndag kveld.