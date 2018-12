Skjebneuke i Det hvite hus: – Et slag i magen for Trump

Mueller har ledet etterforskningen av den angivelige russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget i halvannet år.

Ifølge Yahoo News har flere forsvarsadvokater nå fått beskjed om at Muellers etterforskere er i ferd med å «samle løse tråder», og at den lange etterforskningen kan nærme seg slutten.

Etterforskerne har holdt tett og unngått lekkasjer, men flere av Muellers notater med anbefalinger til domstolene har kunnet by på innblikk i hva som har kommet frem i etterforskningen.

Nå slippes slike notater om tre av de mest profilerte personene i etterforskningen: Tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, valgkampsjef Paul Manafort og Trumps personlige advokat Michael Cohen.

De tre er allerede en del av lista over resultatene av det Mueller har gjort så langt: Tre rettskraftige dommer, en domfellelse, sju innrømmelser av skyld og 192 tiltalepunkter mot i alt 36 personer og foretak.

Spesialetterforsker Robert Mueller letter på sløret denne uka. Foto: Saul Loeb / AFP

Flynn: Notat viser til ukjent etterforskning

Natt til onsdag kom notatet om Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Flynn har innrømmet å ha diskutert amerikanske sanksjoner med Russlands ambassadør før Trump ble innsatt, og at han løy til visepresident Mike Pence om samtalen.

Han har imidlertid gitt «betydelige» opplysninger om kommunikasjon mellom Trumps valgkampstab og Russland, og samarbeidet så godt at Mueller mener han bør slippe fengsel for å ha løyet til FBI.

CNNs politiske kommentator Ryan Lizza mener man bare får en så god avtale hvis man «angir» noen med en høyere stilling enn seg selv.

– Han var presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver. Det er ikke mange over ham i hierarkiet i Det hvite hus, egentlig bare visepresidenten og presidenten. Så dette er ekstremt viktig, sier han.

– Dette er rett og slett et slag i magen for USAs president, som har lokket med benådninger ganske lenge, sier den tidligere statsadvokaten Laura Coates.

Flynn samarbeidet også mye med Trumps svigersønn Jared Kushner, som var seniorrådgiver i Det hvite hus. Deler av notatet er sensurert, og det henvises til minst to andre, ukjente etterforskninger som Flynn skal ha bidratt til.

Flynn får sin dom 18. desember. Ifølge CNN vil den trolig føre til nye spekulasjoner rundt rollene til Kushner og Donald Trump jr., som var til stede på det mye omtalte møtet med en russisk advokat i Trump Tower. Advokaten hadde angivelige koblinger til Kreml, og skal ha lovet å skaffe skadelig informasjon om Hillary Clinton.

Robert Mueller er fornøyd med opplysningene Michael Flynn har gitt, og vil ikke anbefale fengselsstraff. Foto: Carolyn Kaster / AP

Manafort: – Løy til FBI

Fredag kommer notatene om Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort. Han innrømmet nylig å ha brutt tilståelsesavtalen med myndighetene, blant annet ved å holde Trumps advokater oppdatert på hva han har fortalt Mueller etter at avtalen ble inngått.

Han skal også ha løyet i avhør med Muellers etterforskere og FBI, noe han nekter for.

Notatet som legges frem fredag er ventet å inneholde en forklaring på hvorfor avtalen mellom Manafort og myndighetene er avbrutt, hva han skal ha løyet om, informasjon om hva han slapp tiltale for og detaljer om samarbeidet med Muellers etterforskere.

Avtalebruddet kan uansett bety at Manafort ikke får noen mildere straff i bytte mot samarbeidet med Mueller. Han kan også risikere at siktelsen for banksvindel, som ble trukket som en del av avtalen, blir gjeninnført. En eventuell dom kan føre til at Manafort må tilbringe resten av livet i fengsel.

Manafort har sagt seg skyldig i å ha skjult at han har mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj, og har sittet fengslet siden september. Han er dømt for åtte tilfeller av skatte- og banksvindel, noe Trump kalte «en skam».

I forrige måned viste The Guardian til anonyme kilder og et dokument fra Ecuadors etterretningstjeneste som tydet på at Manafort hadde hatt flere møter med Wikileaks-grunnlegger Julian Assange rett før han tok over som Trumps valgkampleder.

Hvis det stemmer, kan det styrke mistanken om en direkte forbindelse mellom Trumps valgkamp og Wikileaks, som lekket tusenvis av e-poster russisk etterretning stjal fra Demokratene og presidentkandidat Hillary Clinton.

Både Manafort og Wikileaks nekter for at det har vært noe møte, og Wikileaks har truet med å saksøke avisen.

Paul Manafort på vei inn i rettslokalet i Washington i juni. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Cohen: «Hysj-penger» og kontakt med Moskva

I neste uke faller dommen mot Trumps personlige advokat Michael Cohen i New York, og Muellers notat er også ventet fredag denne uka.

Han har allerede innrømmet å ha løyet til Kongressen om Trumps eiendomsprosjekt i Russland, og erklærte seg skyldig i åtte tiltalepunkter om skatteunndragelse, falsk forklaring og utbetalinger i forbindelse med valgkampen.

Cohen hevder han betalte hysj-penger til pornostjernen Stormy Daniels og modellen Karen McDougal for å få dem til å holde tett om sine påståtte seksuelle forhold til Trump.

Pengene skal ha blitt refundert fra Trumps valgkamp, og Cohen sa seg skyldig etter loven som forbyr hemmelige valgkampbidrag. Det kan i så fall også ramme Trump.

Rettspapirer som ble sendt inn fredag i forrige uke avslørte at Cohen ikke bare har samarbeidet med Mueller. Han har også forklart seg for statsadvokaten, justisministeren og skattemyndighetene i New York.

Der kom det også frem at han hadde direkte kontakt med en person i Vladimir Putins informasjonsavdeling om bygging av et Trump Tower i Moskva. Cohen hevder han holdt Trump oppdatert om planene ved flere anledninger, senest sommeren 2016, et halvt år etter at Kongressen fikk beskjed om at prosjektet var skrinlagt.

Ifølge NBC kan dommen også gi et større innblikk i Muellers etterforskning av valgkampen.

Michael Cohen var Donald Trumps personlige advokat. Nå samarbeider han med Muellers etterforskere etter å ha sagt seg skyldig på åtte tiltalepunkter. Her på vei ut av rettslokalet på Manhattan. Foto: Andrew Kelly / Reuters

Trump: – Heksejakt

Trump har gjentatte ganger nektet for å ha samarbeidet med Russland, og kaller etterforskningen en heksejakt.

Trump, som selv har besvart Muellers spørsmål skriftlig, har langet ut mot de fleste som har bestemt seg for å inngå samarbeidsavtaler med etterforskerne.

Han har også kalt etterforskningen fullstendig kaotisk, og hevder etterforskerne skriker og truer folk til å gi dem svarene de ønsker seg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trumps advokat Rudy Giuliani sier til Fox News at lovbruddene Flynn har innrømmet er like alvorlige som å spytte på fortauet, og kaller etterforskerne «overivrige og medieinspirerte».

– Hele denne saken startet som et organisert forsøk på å fjerne presidenten, sier Giuliani.

Ifølge LA Times kan presidentens utbrudd mot vitner skape flere problemer, ettersom han allerede etterforskes for forsøk på å hindre Russland-etterforskningen.

Det avviser også Giuliani, som kaller etterforskerne en «gjeng med bøller».

Bloomberg-redaktør Timothy O'Brien skriver at Trump og hans nærmeste har god grunn til å være bekymret denne uka.

– Som Det hvite hus og Trump sikkert har tatt innover seg, har Muellers jakt nå fanget flere hekser, skriver han.