Skjebnedom for Lula i Brasil

Da dommen falt i ankedomstolen TRF-4 i sørbrasilianske Porto Alegre sluttet en epoke i landets historie.

Lula da Silva og hans arbeiderparti PT forandret Brasil og ble et symbol på sosial rettferdighet over hele verden.

Men bevegelsen henfalt til Brasils "folkesykdom", korrupsjon, og en lang rekke av dens ledere er de siste årene blitt dømt og fengslet. I dag ble altså dommen mot Lula selv bekreftet.

Et stort tre har falt

Lula da Silva er Brasils mest ruvende politiker i dette hundreåret, og han styrte landet fra 2003-2010.

Lula da Silva sier han vil fortsette å kjempe for Brasils fattige etter dagens dom. Men få tror han kan delta i høstens presidentvalg. Foto: Marcelo Chello / AP

Lulas politikk brakte mer enn 30 millioner brasilianere ut av fattigdommen, og han var den mest populære president i landets historie. Da han gikk av mente 84 prosent av velgerne at han hadde gjort en god jobb.

Men det er ikke Lula da Silvas fortid som er det viktigste ved dagens dom.

Leder på målingene

Det er presidentvalg her i Brasil til høsten, og i følge meningsmålingene er Lula favoritt.

Den tidligere presidenten ligger på 34-36 prosent, langt foran høyrepopulisten Jair Bolsonaro, på 17-18 prosent.

Dermed griper dagens dom rett inn i den politiske maktkampen her Brasil – i det som er blitt kalt "det viktigste valgår på flere tiår".

Hva har han gjort?

João Pedro Gebran og hans to meddommere avviste anken fra Lula da Silva, og økte straffen fra 9 og et halvt til 12 år og én måned. Foto: SYLVIO SIRANGELO / AFP

Kjernen i saken mot Lula da Silva er en leilighet, en såkalt "triplex" i den lille badebyen Guarujá sør for Brasils største by São Paulo. Ifølge dommen skal han ha fått denne i gave fra storentreprenøren Odebrecht – i bytte mot kontrakter med statsoljeselskapet Petrobras.

Det er ingen fysiske beviser for at ex-presidenten eier leiligheten. Han sier han har vært der bare én gang, og at han aldri har overnattet der.

Dommen støtter seg i hovedsak på vitneutsagn, blant annet fra en dømt forretningsmann som har fått strafferabatt for å avgi forklaring. Blant Brasils jurister er det uenighet om hvor riktig dommen er.

Stor fisk – liten sak

Dommen mot Lula er en del av "Lava Jato", Operasjon Bilvask – det store rettsoppgjøret etter den største korrupsjonssak i Brasils historie. Det handler om mer enn 20 milliarder kroner, som er stjålet fra landets største selskap, det halvstatlige oljeselskapet Petrobras.

Mer enn hundre ledende politikere og forretningsfolk er arrestert og dømt i saken – mange av dem for å ha beriket seg med flere hundre millioner kroner.

I dette bildet ser ekspertene Lula-saken som en relativt liten sak. Verdien av leiligheten han skal ha fått er rundt fem millioner norske kroner.

Lula da Silvas tilhengere mener at dagens dom er politisk motivert, og varsler omfattende protester i tiden fremover. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Jus eller politikk?

For Lula da Silva selv og hans mange tilhengere er saken klar: Dette er en politisk dom, der hensikten er å hindre at landets mest populære politiker kan stille som presidentkandidat.

Fortsatt er det en teoretisk en mulighet for at dommen kan ankes videre og at Lula kan stille til valg. Men de fleste kommentatorer anser saken som avgjort.

Uansett vil dagens dom skape et ekstra bittert politisk klima her i Brasil i tiden fremover.

Våt drøm for høyresiden

I årevis har Brasils bedrestilte gått gjennom gatene med plakater som viser Lula da Silva i fangedrakt, og med teksten "Lula na cadeia!" – Lula må i fengsel!

Store sikkerhetsstyrker var satt inn i forbindelse med ankesaken i byen Porto Alegre i det sørlige Brasil. Foto: JEFFERSON BERNARDES / AFP

Hatet mot venstresidens mest ruvende politiker er massivt blant Brasils høyrevelgere, og dagens dom i ankedomstolen vil glede dem umåtelig.

Årsakene er mange. Men en av dem er at fattiggutten fra nord-Brasil tok fra dem den store livsløgnen: at bare de rike kan styre Brasil, og at dette rettferdiggjør deres makt og privilegier.