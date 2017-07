Skjebnedag for Trumps helsereform

I forrige uke utsatte republikanerne en planlagt avstemming i senatet over ny helsereform, blant annet fordi Arizona-senator John McCain ikke hadde mulighet til å delta på grunn av en nylig oppdaget hjernesvulst.

Når senatet møtes igjen tirsdag kveld norsk tid, har McCain varslet at han vil være til stede. Det er godt nytt for den republikanske flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, som dermed trolig kan tåle én nei-stemme fra en av republikanerne.

STILLER ETTER SYKDOM: Senator John McCain har uttalt at han vil stemme for at forslaget skal debatteres i senatet, men at han fremdeles er usikker på hva han vil gjøre i en endelige avstemming. Foto: Jacquelyn Martin / AP

For med 52 av 100 seter i Senatet er republikanernes marginene knappe. Det er ventet at ingen demokrater kommer til å stemme for forslaget, mens den republikanske senatoren Susan Collins har allerede varslet at hun vil komme til å stemme mot.

– Uklart hva vi stemmer over

Collins mener blant annet at det er uklart hva senatorene i realiteten skal stemme over.

– Vi vet ikke om vi stemmer over presidents forslag, Senatets første eller andre utkast, eller et nytt utkast fra Senatet eller et forslag fra 2015 om å avskaffe den nåværende helsereformen, sier Collins.

Hennes partifelle og senator i Kentucky, Rand Paul, har også vært skeptisk. Han har sagt at det er uaktuelt for ham å stemme for – med mindre det er utelukkende en avgjørelse om å fjerne Obamacare som vil gi Kongressen to år til komme frem til en erstatning.

Flere andre senatorer skal også være usikre.

President Donald Trump har vært tydelig på at han ønsker at senatorene stemmer for å avskaffe og erstatte hans forgjengers helsereform Obamacare.

– Obamacare er døden

For president Donald Trump er tirsdagens avstemming et avgjørende skritt dersom han skal oppfylle sitt valgløfte om å fjerne Obamacare.

– Obamacare er døden. Og den er ferdig. Nå er det vår jobb å sørge for at det amerikanske folket får et godt helsetilbud, sa Trump under en TV-opptreden mandag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dersom Trump får sitt etterlengtede flertall, vil debatten om hvordan den nye helsereformen skal bli kunne starte i senatet allerede samme dag. For Trump som har støtt på mange skjær i sjøen på ferden mot å kvitte seg med Obamacare, vil det være en stor politisk seier.

Flertall i folket for Obamacare

Allerede i mars gikk Trump og Republikanerne på et stort nederlag i helsestriden, da partiledelsen ikke klarte å oppnå flertall for en alternativ reform i Representantenes hus. I mai ble det likevel gjort et vedtak i Representantenes hus, men de siste ukene har reformen strandet i senatet.

Obamacare har fremdeles stor oppslutning i befolkningen. I en måling gjort for AP mandag sier 51 prosent at de støtter den eksisterende ordningen, mens 22 prosent støtter en ny reform. Den lave oppslutningen gjør at mer moderate republikanere frykter folkets dom.

De republikanske senatorene møtes i kveld til sin ukentlig lunsj der de vil diskutere saken før den endelige avstemmingen er ventet å finne sted klokken 20.45 norsk tid.