Skjebnedag for dødssyk baby

I London starter en ny høring i dag i saken om hvorvidt Charlie Gard skal kunne få eksperimentell behandling.

Charlie Gard lider av en sjelden genetisk sykdom i mitokondriene som har gitt ham omfattende hjerneskader. Foreldrene hans, Connie Yates og Chris Gard ønsker at den kritisk syke sønnen skal få eksperimentell behandling i USA, men har fått nei fra britiske myndigheter.

DØDSSYK: Charlie Gard lider en sjelden genetisk sykdom som foreldrene håper skal la seg behandle med helt ny eksperimentell behandling i USA. Foto: Family handout / AP

Den amerikanske kongressen har sagt ja, og har gitt Charlie Gard oppholdstillatelse slik at han kan få behandlingen.

Legene på The Great Ormond Street Hospital i London sier at Charlie er alvorlig hjerneskadet, og både blind og døv. De mener han burde få «dø i fred», og at den eksperimentelle behandlingen bare vil forlenge babyens lidelser.

De mener det beste for gutten er å skru av maskinene som holder ham i live.

STØTTER FORELDRENE: Demonstranter med bannere og bilder av Charlie Gard hadde tatt oppstilling utenfor rettslokalene i London. Foto: Matt Dunham / AP

Dødstrusler mot leger

Saken har vakt voldsom interesse i Storbritannia og i USA.

I helgen offentliggjorde The Great Ormond Street Hospital at deres ansatte er blitt hetset og fått dødstrusler. Både leger og sykepleiere skal ha fått truende og støtende meldinger i tusentall, skriver London-avisa The Guardian. Scotland Yard etterforsker truslene som er fremsatt både i sosiale medier og direkte til ansatte på gaten utenfor det berømte barnesykehuset.

Foreldrene til Charlie Gard har via en talsmann for familien, tatt skarp avstand fra truslene, og bedt om at helsepersonalet blir møtt med respekt.

Lang kamp

Foreldrene har kjempet en lang juridisk kamp for å få lov til å ta med sønnene til USA. Der har Michio Hirano som er professor i nevrologi på Columbia University Medical Centre i New York, tilbudt å behandle Charlie med en eksperimentell genterapi kalt nucleoside.

Ifølge BBC har legen sagt at det er 10 prosents sjanse for at hans behandling kan hjelpe babyen.

President Donald Trump har også blandet seg inn i spørsmålet om hvilken medisinsk behandling Charlie Gard skal få.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Foreldrene til Charlie har kjempet i retten siden mars for å få ta sønnen til USA. I april sa retten ja til at sykehuset kan skru av maskinene som holder ham i live. I mai anket foreldrene, og tok saken helt til Høyesterett, hvor de tapte i juni.

Siste sjanse

I slutten av juni tok dommerne i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Haag i Nederland opp saken, men det endte med at de avviste den. Etter det fikk foreldrene støtte fra pave Frans.

Høringen som pågår nå er på initiativ fra sykehuset som ønsket en ny runde for å få avsluttet saken. Dommeren sa fredag at foreldrene skulle få en siste sjanse til å overbevise ham om at den foreslått amerikanske behandlingsmetoden har noe for seg, og at reise til USA vil bety et bedre liv for sønnen.

En avgjørelse fra retten kan være klar allerede tirsdag.