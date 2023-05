Skeive ukrainske soldater: – Nå blir vi kalt helter

Da Russland angrep Ukraina 24. februar i fjor, hadde kjæresteparet Oleksandr Zhukan og Antonina Romanova tre valg:

Gjemme seg i bomberom, flykte eller melde seg til tjeneste.

De valgte å slåss, men som skeive var de ekstra spente på hvordan de ville bli mottatt.

– Da vi meldte oss til tjeneste hadde vi veldig lave forventninger. Vi så for oss at vi ville bli mobbet eller overfalt, men ingenting skjedde. Det var litt sånn «wow!». Det var helt fantastisk, sier Oleksandr Zhukan.

Antonina og Oleksandr identifiserer seg som ikke-binære og omtaler seg verken som mann eller kvinne.

Enhjørningen har blitt symbolet på skeive soldater i det ukrainske forsvaret. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Paret møter NRK når de er hjemme i hovedstaden Kyiv på en kort permisjon fra fronten.

Enhjørningen på uniformen deres viser at de har valgt å være åpne om sin seksuelle orientering.

De er langt fra aleine.

– I hæren har det vært en bølge av folk som har kommet ut av skapet, spesielt etter fullskala invasjonen. Det har også ført til at folk i større grad har blitt klar over at det er skeive folk i forsvaret. Det har gjort noe med holdningene til folk, sier Antonina Romanova.

Oleksandr Zhukan og Antonina Romanova har vært sammen i åtte år. Det siste året har de også kjempet sammen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Soldater er de nye heltene

Skepsisen til seksuelle minoriteter har vært høy i Ukraina.

Under Pride-paraden i Kyiv i 2015 ropte motstandere at homofili er satanisme.

I en undersøkelse fra 2020 sa 69 prosent av ukrainerne at homoseksualitet ikke burde aksepteres av samfunnet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Motstandere tenner på regnbueflagget under Pride-uka i Kyiv i 2017. Foto: Sergei Chuzavkov / AP

Men krigen endrer altså folks holdninger.

Krigen har skapt en heltekultur i Ukraina. De nye heltene er soldatene.

Det har ført til at holdningene til seksuelle minoriteter også har endret seg, mener Oleksandr Zhukan.

– Når folk forstår at det også er homofile i forsvaret, blir også de helter. Dette er med på å endre hvordan ukrainere tenker om homofile generelt.

Men det er også en annen viktig grunn: Vladimir Putin.

Politiker: Putin er homofobisk

Inna Sovsun er politiker. Hun representerer Holos, det minste opposisjonspartiet i den ukrainske nasjonalforsamlinga.

Sovsun tror at den russiske presidenten er en viktig årsak til at ukrainere er blitt mer positive til seksuelle minoriteter.

De siste årene har Putin lagt seg på en stadig hardere linje når det gjelder homofile. I fjor ble det forbudt å fremme «propaganda om ikke-tradisjonelle seksuelle forhold».

Vladimir Putin har gjort det stadig vanskeligere å være homofil eller lesbisk i Russland. Det har påvirket ukrainerne. Foto: SERGEI KARPUKHIN / AFP

I dagens Ukraina prøver folk å distansere seg fra Russland så mye som mulig, sier Sovsun. Når folk ser hvor homofobisk Putin er, tar de avstand fra dette, mener hun.

– Putin har gjort sitt beste for å sette likhetstegn mellom europeiske verdier og homorettigheter. Når folk nå omfavner europeiske verdier og europeisk integrasjon, tenker folk at dette også innebærer rettigheter for homofile fordi det var en del av Putins propaganda i mange år.

Inna Sovsun har lagt fram et lovforslag som skal gjøre det mulig for seksuelle minoriteter å inngå partnerskap. Hun mener det haster å sikre skeive soldater de samme rettighetene som andre. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Får ikke gifte seg

Men krigen har også vist hvordan skeive soldater blir diskriminert i dagens Ukraina.

I Ukraina får ikke homofile og lesbiske lov til å gifte seg. De har heller ikke mulighet til å registrere forholdet sitt. Det betyr at skeive soldater ikke har de samme rettighetene som andre gifte.

Dette fører til såre og uholdbare situasjoner, sier Sovsun.

Hun forteller at skeive ikke får lov til å ta medisinske avgjørelser dersom partneren deres er innlagt på sjukehus. Hvis en soldat dør på slagmarken, får partneren heller ikke bestemme hva som skal skje med den døde eller hvordan begravelsen skal være.

– Du kan ikke si til en person i uniform som tjenestegjør i øst eller sør og beskytter våre liv, at de ikke kan ha de samme rettighetene som alle andre, sier Sovsun.

Oleksandr Zhukan og Antonina Romanova kjemper i den samme militære avdelinga. Bildene er fra instagram-kontoene deres.

Nå har hun lagt fram et lovforslag om at skeive kan inngå partnerskap. Det vil sikre dem flere rettigheter.

Aller helst vil hun at skeive skal få gifte seg på lik linje med heterofile, men i dagens Ukraina er det umulig.

Årsaken er at ekteskapet nevnes i grunnloven. Den kan ikke endres så lenge det er erklært militær unntakstilstand i Ukraina.

Sterke krefter imot

I dag sier 56 prosent av ukrainerne ja til at skeive skal få inngå partnerskap. Blant unge ukrainere er støtten på hele 75 prosent, ifølge Sovsun.

Men det er også sterke krefter som stritter imot.

Metropolitan Epiphanius av Kyiv og Ukraina velsigner soldater under påskefeiringa i april. Den ukrainsk ortodokse kirka vil ikke at skeive soldater skal kunne inngå partnerskap. Foto: STRINGER / Reuters

Den ukrainsk ortodokse kirka mener lovforslaget er uakseptabelt.

På spørsmål fra NRK skriver metropolitan Epiphanius av Kyiv og Ukraina at dette på sikt vil åpne opp for likekjønna ekteskap, og muligheten for seksuelle minoriteter til å adoptere barn. Det vil frata barn muligheten til å ha en mor og en far.

Ukraina er også inne i en demografisk krise med lave fødselstall. Å tillate partnerskap vil ikke være med på å løse denne krisa og som kan true landets framtid, mener lederen for Ukrainas største kirkesamfunn.

Inna Sovsun tror det blir vanskelig å få lovforslaget gjennom med det første.

Frir stadig til hverandre

For Oleksandr Zhukan og Antonina Romanova handler alt om at Ukraina skal seire.

Når krigen er over vil de tilbake til jobbene sine som teaterregissører.

Og en dag, kanskje gifte seg:

– Vi frir til hverandre stadig vekk. Nå er det umulig å gifte seg, men når loven blir vedtatt, kan det hende vi ikke vet hva vi skal gjøre, ler Oleksandr Zhukan.

– Men det er viktig å ha de samme mulighetene og rettighetene som andre og å slippe å føle på at du ikke er like mye verdt som andre.