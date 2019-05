Skandalevideo ryster østerrisks politikk

Et hvitt feriehus med eget svømmebasseng og et separat gjestehus. For rundt 10.000 kroner natten bodde man godt der, noen kilometer fra Ibiza by, skriver Spiegel som sammen med Süddeutsche skriver om videoen som skal være fra 2017.

I opptaket ser man Østerrikes visestatsminister som også er formann for det høyrenasjonale frihetspartiet FPÖ, Heinz-Christian Strache og hans høyre hånd Joachim Gudenus. Stemningen er god med godt drikke på bordet.

Sammen med de to er kona til Gudenus og er kvinne som utgir seg for å være en rik forretningskvinne og niesen til en russisk oligark. Det er også en tolk tilstede som oversetter for den russiske kvinnen.

I formiddag møtte Heinz-Christian Strache pressen. En gråtkvalt Stracher unnskyldte seg også overfor sin kone. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Tilbød offentlige kontrakter

Hun tilbyr seg å investere i de høyrenasjonales valgkamp, der tre måneder før vlaget skulle finne sted. Noe de to menene synes interessert i. I opptaket snakker Strache om hvordan det kan være mulig å få pengene inn uten at det blir registrert i partiet og snakker altså om en ulovlig partifinansiering.

I videoen tilbyr Strache kvinnen offentlige kontrakter i bytte mot politisk støtte.

Det er uklart hvem som satte ut den angivelige fellen og hvem som laget videoopptaket fra det seks timer lange møtet, skriver Süddeutsche Zeitung.

– Katastrofalt pinlig

– Detvar en typisk alkoholrelatert machooppførsel, sa Stracher i møte med pressen i formiddag. Han innrømmet at saken er katastrofalt pinlig.

Han sa at han hadde tilbudt seg å gå av for å hindre at koalisjonsregjeringen som består av Kurz' konservative parti ÖVP og Frihetspartiet (FPÖ), som ledes av Strache, bryter sammen.

På pressekonferansen insisterte Strache på at han ikke har gjort noe ulovlig.