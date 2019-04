Skandale i Nederland: Tidligere direktør for sædbank har minst 49 barn

DNA-analyser har avslørt at den nå avdøde direktøren ikke reiste langt for å finne donorer til fertilitetsklinikken han ledet.

En organisasjon som representerer prøverørsbarn og foreldrene deres har avslørt at Jan Karbaat, som døde i 2017, brukte sin egen sæd og ikke de donorene som kundene hadde valgt.

Resultatet av DNA-prøvene ble offentliggjort fredag etter at en dommer hadde bestemt at det kunne gjøres.

Klinikken ble stengt i 2009

– Etter å ha lett i 11 år, kan jeg fortsette med mitt liv. Nå har jeg fått visshet og kan lukke dette kapitlet, sier et av de mange barna til Jan Karbaat, Joey Hoofdman, til den nederlandske kringkasteren NOS.

Joey Hoofdman sier han gjerne skulle visst hvorfor klinikksjefen gjorde det han gjorde. Foto: NOS

Karbaat har tidligere erkjent at han var far til 22 barn.

Klinikken til Karbaat ble stengt i 2009 etter påstander om at han hadde forfalsket data, analyser og beskrivelser av donorer. Han skal også ha brutt regelen om hver donor ikke kunne gi sæd til flere enn seks barn.

Etter Karbaats død gikk en gruppe barn og foreldre til sak da de hadde fått mistanke om at de var i slekt. Et av barna skal ha lignet veldig på klinikksjefen. Gruppen gikk til sak mot Karbaats familie for å få tilgang til DNA-profilen hans som da var innelåst i en safe.

Ifølge gruppens advokat skal Karbaat ha innrømmet, like før han døde, at han var far til over 60 barn.

Advokat Tim Bueters sier han nå vil begynne å jobbe med krav om erstatning.