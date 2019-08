– Vi må være modige, og Skam er grunnen til at jeg er blitt en modigere person, sier 22 år gamle «Anna» til NRK.

Hun er en av flere tusen studenter som demonstrerte fredag kveld i parken Chater Garden i Hongkong. Lørdag fortsatte protestene, som har pågått siden juni. Det som startet som protest mot en lov som vil gjøre det lettere å utlevere folk til Kina, har nå blitt en kamp for Hongkongs demokratiske framtid.

Ungdommen er den største gruppen demonstranter.

Vil at Hongkong skal ligne Norge

Den 22 år gamle universitetsstudenten har deltatt i flere av sommerens demonstrasjoner.

Hun sier hun har blitt inspirert av den norske ungdomsserien Skam, som har gått sin seiersgang verden rundt. Hun har også forsøkt å lære seg norsk fordi hun ble så begeistret for Norge.

– Jeg forstår ikke. Unnskyld, sier hun. Tydelig og klart, men ler hjertelig av seg selv i etterkant.

– Jeg vil gjerne vi skal ha den samme fritalenheten som karakterene i Skam hadde, som karakteren til Ulrikke Falch hadde. Det vi forsøker å gjøre nå, er å si fra til de som styrer: «Nei, nå må dere stoppe».

– Skam viste også et mangfold. Blant karakterene fantes det lesbiske, homofile og muslimer. Skam viste at Norge er et inkluderende og likestilt samfunn, jeg vil gjerne at Hongkong blir slikt. Men skal vi lykkes, må vi sørge for at vi får helt vanlige menneskerettigheter først, sier «Anna».

Hun tør ikke å stå fram med sitt virkelige navn, i frykt for å bli arrestert.

Studenter fra 12 ulike universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner var samlet i Chater Garden. Foto: Kin Cheung / AP

Frykter for fremtiden

Flere av «Annas» studievenner er blitt arresterte under demonstrasjonene, og risikerer flere år i fengsel. Selv er hun forberedt på at hun kan bli den neste politiet tar.

Hun vil fortelle verden at man ikke kan sette likhetstegn mellom Hongkong og Kina:

– Vi har ulike verdier og ulik livsstil.

– Vi kjemper for demokrati og frihet. Det håper jeg virkelig folk i verden forstår.

Hun sier menneskene i Hongkong frykter kinesiske myndigheter.

– Mine politiske rettigheter skal ikke bli spist opp av Kina. Det er ikke rettferdig, jeg er født i Hongkong med de rettigheter det innebærer. Vi ønsker ikke at byen skal bli et instrument for det kinesiske kommunistpartiet. Vi ber ikke om uavhengighet for Hongkong, men vi ber om at den høye graden av selvstyret opprettholdes.

Hun sier hun må kjempe nå, før det er for seint.

– Jeg vil ikke risikere at jeg en gang i fremtiden angrer på at jeg ikke gikk ut og slåss for de viktige sakene.

Ulikhetene splitter samfunnet

«Anna» viser også til den voksende ulikheten i den internasjonale finansbyen, som spesielt rammer de unge.

Statistikker viser at dagens unge hongkongere har langt dårligere utsikter til å få samme levestandard som deres foreldregenerasjon har hatt.

Og når Hongkongs liberale samfunnssystem, sammen sivile og politiske rettigheter, er under press, har det blitt en eksplosiv blanding. De unge føler seg forrådt.

FLAGG: Demonstrantene i Hongkong håper på internasjonal, og spesielt amerikansk og britisk hjelp Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Kina skulle bli som oss, ikke omvendt

Jonathan Lai (24) sier til NRK at situasjonen er blitt snudd på hodet.

– Det var ikke meningen at vi skulle miste våre rettigheter og bli mer like Kina. Det var de som skulle bli mer lik oss, sier han.

Han studerer politikk og trekker frem hva som ble lovet da Hongkong ble tilbakeført fra Storbritannia til Kina, etter vel 100 år som britisk koloni.

I overleveringsavtalen stod det «ett land to systemer», og at dette skulle vare til 2047.

– Det var den kinesiske lederen Deng Xiaoping som foreslo 50 år med uendret styreform. Tanken var at Kina skulle nå oss igjen. Ikke at vi skulle bli et totalitært regime med sensur og forbud mot å ytre seg fritt. Det er fullstendig idiotisk at vi skal gå motsatt vei. Hvis 50 år ikke var nok, skulle det bli 50 nye år, sier politikkstudenten bestemt, sier Lai.

Fakta om Hongkongs politiske situasjon Ekspandér faktaboks Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta.

Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet.

Kinas regjering varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong.

Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen, som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder.

Regjeringssjef Carrie Lam ble i 2017 valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer, som Kina har stor innflytelse over.

Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste nye masseprotester i juni 2019. Lam la først forslaget på is, men demonstranter har siden krevd at hun går av, og at forslaget formelt trekkes tilbake.

9. juli varslet Lam at forslaget legges «fullstendig dødt», uten å slå fast om den formelt trekkes tilbake.

Demonstrasjonene har etter hvert utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot kinesiske myndigheter.

Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere.

Kilder: NTB, BBC, TT

Mener Kina blander seg mer og mer inn

Jonathan Lai får støtte fra en av de andre NRK treffer i parken.

– Jeg ble født i 1997, året for overleveringen. Avtalen var at Hongkong skulle få styre seg selv. Det vi har erfart i tiden som har gått, er at den kinesiske regjeringen blander seg mer og mer inn i det daglige livet og den daglige styringen, sier en snart 22 år gammel mann.

– De forsøker å kontrollere oss i stedet for å la oss være et fritt og liberalt samfunn, og det er dette vi forsøker å fortelle verden. De tråkker på Hongkongs kjerneverdier.

– Dette endte med masseprotestene og Paraplybevegelsen i 2014. I etterkant brøt det sivile samfunnet sammen og demokratiet har gått feil vei. Vi kan ikke risikere at det skjer enda en gang. Vi har ikke mere å tape, sier mannen.