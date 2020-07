Skålte for ny sikkerhetslov – nekter demonstrasjoner

– Innføringen av den nye sikkerhetsloven er den viktigste utviklingen i forholdet mellom den sentrale regjeringen og Hongkong siden tilbakeføringen, sa Lam på en seremoni som markerte at det er 23 år siden byen ble tilbakeført til Kina fra Storbritannia.

Det var i går Kinas president Xi Jinping undertegnet den omstridte sikkerhetsloven. En lov som blant annet åpner for å straffe demonstranter som ødelegger kjøretøy med livstid i fengsel, og stenging av selskaper som handler i strid med loven.

– Den nasjonale sikkerhetsloven er et vendepunkt for Hongkong bort fra kaos og mot et velfungerende styre, sa Lam, som i går understreket at dette er en lov rettet mot de få.

– Den vil kunne rette seg mot en svært liten minoritet med mennesker som har brutt loven, mens liv og eiendom, grunnleggende rettigheter og frihetene til det store flertallet av Hongkongs innbyggere vil bli beskyttet.

Sterk kritikk

Til sammen 27 land, inkludert Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Japan og Norge, ber Kina revurdere loven og sier i en uttalelse til FN at den undergraver byens selvråderett.

USA har trukket tilbake Hongkong særskilte handelsstatus og truer med flere tiltak.

Det har også fått myndighetene i Beijing til å reagere.

– Hva har dette med dere å gjøre? spurte Zhang Xiaoming, Kinas øverste representant til Hongkong og Macau, på en pressekonferanse.

– Dette har dere ingenting med å gjøre, la han til.

Varsler demonstrasjoner

For første gang siden 1. juli-seremonien ble innført for 17 år siden har myndighetene nektet folk å gå i den årlige demokrati-marsjen. De frykter nye opptøyer og bråk.

Aktivister har svart med å be folk om å nettopp å demonstrere mot loven og mot forbudet mot å samle seg i protest, skriver The Guardian. Men mange frykter for konsekvensene hvis de velger å markere sin misnøye mot myndighetene.

Politiet i Hongkong bekrefter i dag at de har gjort sin første arrestasjon med bakgrunn i den nye sikkerhetsloven. En mann skal ha blitt arrestert for å ha et uavhengighetsflagg.